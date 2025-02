El col·leccionista de Goyas

Si existeix una persona que ha estat capaç de fer seu el Premi Goya de cinematografia, no és cap altra que Alberto Iglesias (Sant Sebastià, 1955). Amb el que va rebre aquest diumenge passat a la gala celebrada a Granada en suma ja dotze en 39 edicions, a la qual cosa es podrien afegir unes altres set nominacions en què no va guanyar. Doncs bé, Alberto Iglesias va ser un dels principals protagonistes de la 17 Mostra de Cinema Llatinoamericà de Catalunya celebrada a Lleida del 8 al 14 d’abril del 2011.

El compositor a la terrassa del Condes amb la Seu Vella com a teló de fons.SEGRE

El certamen, dirigit durant les 25 edicions que va tenir de vida per Juan Ferrer, li va concedir un dels Premis d’Honor que li va ser entregat a la cerimònia de cloenda, ja que, per problemes d’agenda, no va poder ser present a la gala inaugural que va tenir com a escenari la Llotja de Lleida.

Va ser una edició, la 17, certament especial perquè per la catifa roja van passar, entre d’altres, Viggo Mortensen, l’Aragorn d’El senyor dels anells, que va posar el complet al pati de butaques i que es va emportar l’altre Premi d’Honor; Sancho Gracia (Premi Reconeixement), Lluís Homar (Premi Dauder) i el periodista argentí Hugo Soriani (Premi Ángel Fernández Santos), a més de desfilar pel photocall personalitats de la talla de Charo López, Josep Maria Forn i María Jesús Hoyos. En aquesta edició es va estrenar així mateix l’última pel·lícula, llavors, del lleidatà Ramon Térmens, Catalunya Uber Alles, i també va ser el primer any en què el certamen va passar a col·laborar amb la Universitat de Lleida.

El compositor amb el seu dotzè Goya guanyat diumenge passat a la gala celebrada a Granada.El compositor amb el seu dotzè Goya guanyat diumenge passat a la gala celebrada a Granada.

Val a recordar que Alberto Iglesias, a més dels seus dotze Goya –el primer va ser per La ardilla roja el 1993 i l’últim, La habitación de al lado, aquest 2025–, és també l’únic músic espanyol amb quatre nominacions als Oscars, malgrat que no n’hagi guanyat encara: El jardinero fiel (Fernando Meirelles, 2005), Cometas en el cielo (Mark Foster, 2007), El topo Thomas Alfredson, 2011) i Madres paralelas (Pedro Almodóvar, 2021). Precisament amb el director manxec ha conquerit fins a set premis Goya, encara que amb Julio Medem ha aixecat a l’escenari fins a quatre cabezones i un amb Icíar Bollaín.