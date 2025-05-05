Rumor, el club de futbol de Lleida més injustament oblidat
El seu “amateur” va arribar a militar en la llavors poderosa Preferent Catalana
Des de finals dels seixanta fins ben entrats els vuitanta, en el futbol de base lleidatà va destacar un equip, el Rumor, ara injustament oblidat que va fer història en el seu moment, per ser un club campió, o sempre lluitant pels títols.
En la seua època daurada va arribar a comptar amb un “amateur” que va arribar a la Preferent, (categoria inferior a la Tercera Divisió), dos de juvenils, un infantil, un aleví i un equip de futbol-sala quan aquesta modalitat esportiva, ara tan popular, no passava de ser una utopia.
El Rumor va ser fundat per l’empresari i editor Josep Maria Baldomà Vinós, que li va posar el nom de la seua revista, que reflectia l’actualitat de l’esport lleidatà, sobretot el concernent a la Unión Deportiva Lérida.
El Rumor, com a club de futbol, no estava vinculat a cap barri encara que els seus partits com a local els disputava en el camp de la Federació Catalana a La Bordeta. Va ser dels primers, a Lleida ciutat, en incorporar la “senyera” tant al seu escut com en la seua primera equipació. Al llarg dels seus anys de vida, prop de dos dècades, va atresorar a les seues vitrines prop de 90 títols i trofeus i de les seues files, a més del “Tato” Abadia també van sortir estrelles futbolístiques com Luis Elcacho que, a més d’en el Lleida, va jugar a Primera amb l’Oviedo, o Kubaleta i Dámaso, que van fitxar en el seu moment pel Girona.
El Rumor va ser un club peculiar. Els pares no havien de pagar cap quota pels seus fills i se’ls subministrava gratuïtament el material esportiu. Tot sortia de la butxaca del “senyor Baldomá”, un mecenes.
El 'Tato' Abadia, la gran estrella sorgida del Rumor
Dins de la llarga llista de jugadors sorgits de la pedrera|planter del Rumor|Remor destaca, per sobre de tots, el nom de Agustín Abadía Plana (Binéfar, 1962), un futbolista primer, i entrenador després, que a més del club lleidatà va vestir les samarretes de l’At. Madrid, Logronyo i Compostel·la en primera divisió fins assolir la internacionalitat amb Espanya. Com a entrenador també es va asseure, entre altres, a les banquetes del Logronyo i el Girona.