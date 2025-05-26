Entranyables veïns i, tanmateix, rivals
Només Balaguer i Mollerussa han jugat al Camp d’Esports com visitants en Lliga|| Van ser tres campionats (64-65, 88-89 i 89-90), però van resultar ser molt apassionants
Fins al moment, i en la història del futbol a Lleida, tan sols dos equips han jugat al Camp d’Esports com a visitants en competició oficial. L’At. Lleida pot ser el tercer si és capaç de superar les tres rondes de playoff (aquest text està escrit abans de l’At-Lleida-Badalona que es va disputar diumenge). Sí, a la 39-40 el Borjas Blancas (aquest era el seu nom) va estar allà i, en la 40-41, va repetir, amb Cervera i Tàrrega. Era a la Segona Regional i el rival era el Lérida Futbol i l’escenari, el camp de la carretera de Corbins. O sigui, que no era el cas. El Balaguer va ser el primer, en la 64-65 a Tercera i va disputar fins al final l’ascens a Segona Divisió amb la Unión Deportiva Lérida. L’entrenava l’internacional José Juncosa (Les Borges, 1922), integrant de la màgica davantera de l’At. Madrid: Juncosa, Ben Barek, Pérez Paya, Carlsson i Escudero. Va pujar el Lleida en aquella mítica promoció amb el Calvo Sotelo d’Andorra. Més de vint anys després, li va tocar el torn al Mollerussa... i a Segona. Van baixar els dos. A la campanya següent, lluita total per l’ascens. Va pujar el Lleida de Mané, com a campió, en detriment dels del Pla d’Urgell, entrenats per Jordi Gonzalvo. Va ser una lliga apassionant que no es va decidir fins al final.