Balaguer, el rei de la Tercera
El conjunt de la Noguera és el que ha estat més vegades a la categoria || També hi han militat la UD Lérida, Tàrrega, Mollerussa, La Seu d’Urgell, Oliana i Benavent
Fins al 2018, última actualització dels arxius de la Federació Espanyola de Futbol, un total de 1.676 equips han militat en la Tercera Divisió, que primer va ser, com el seu nom índica, la tercera categoria del futbol espanyol per passar a ser, el 1977, la quarta, amb la creació de la Segona B, i des del 2021, amb la Primera i Segona RFEF, la cinquena. El rànquing l’encapçala el Real Murcia B amb 68 temporades. Tanmateix, pel que a equips lleidatans es refereix, el rei de la Tercera no és el Lleida, en contra del que podria pensar-se, sinó l’A.D. Balaguer, amb 31 presències des del seu primer ascens en la 56-57. L’inquilí del Camp d’Esports, encara sota la denominació de Unión Deportiva Lérida, es queda amb 22. També han militat en aquesta categoria el Tàrrega (14), Mollerussa ( 6), La Seu d’Urgell (2), i Oliana i Benavent, amb una única participació.
El Balaguer, fundat el 1916, va aconseguir el seu primer ascens a Tercera a la campanya 56- 57 amb Manuel Garreta com president i Enrique Giménez com tècnic. Amb puntuals descensos a Primera Regional, va fer de la Tercera categoria del futbol nacional el seu hàbitat natural. La seua primera època daurada es va produir a la campanya 64- 65, amb el lleidatà i ex internacional Josep Juncosa a la banqueta. Li va disputar el títol a la UD Lérida, que va acabar ascendint després d’aquella recordada promoció amb el Calb Sotelo d’Andorra. Els de La Noguera van acabar cinquens.
Des d’aleshores, tres títols com a campions de la categoria i tres play offs d’ascensos disputats. El que roman inalterable és el disputat la 90-91 amb Josep María Gonzalvo a la banqueta. Va caure en última ronda amb el Villarreal que, ara mateix, és un dels equips més poderosos de la Primera Divisió i amb repetides presències en competicions europees. El Balaguer va aguantar a Tercera fins a la campanya 2012-2013. Els aficionats recorden presidents com Catalino Tenorio, Arturo Ticó, Antonio Sabaté, Benito Moreno, Jordi Torres (l’únic que ha estat jugador, entrenador i president en l’entitat), o Carles Galiano. Entrenadors com Paco Marfil, García Ramos, Elcacho, David Capdevila, Jordi Cortés, Emili Vicente, Juanjo Tenorio i una llarga llista de jugadors. Però també haver guanyat, el 2001, amb Viladegut de tècnic, una Copa Catalunya al FC Barcelona de Luis Enrique, Xavi, De la Peña i companyia.