La Festa Major de Lleida de l’any 1936
El proper maig es compliran 80 anys de les últimes Festes de Primavera celebrades en pau || El gran triomfador popular va ser l’Americain Cirque
Ara que acaben de finalitzar les Festes de Maig d’aquest any convé recordar que en les següents es commemoren els vuitanta anys de l’última Festa Major que Lleida va poder celebrar en pau, perquè tot just dos mesos després esclataria la Guerra Civil.
Encara conegudes com a “Fires i Festes de Primavera” van tenir lloc entre el 9 i 17 de 1936, organitzades per la Comissió Permanent de Fires i Festes de Lleida presidida per l’alcalde Antoni Vives, que havia tornat a la Paeria al febrer després d’haver estat destituït pels fets del 6 d’octubre de 1934. En la seua absència van portar el bastó de comandament Josep Pujol, Joan Rovira Roure i Alfred Pereña.
Les de 1936 van ser unes festes de marcat caràcter popular buscant, sobretot, la participació ciutadana, destacant la desfilada de gegants i capgrossos per la Rambla de Ferran, encapçalats pel Príncep Berenguer, Donya Violant, Donya Lionor, Don Jaume i Els Japonesos. També van tenir afluència de públic les revetlles amb l’orquestra Gentlemen of Jazz, dirigida per Salvador Sanou; les Firetes a Boters (Rambla d’Aragón) i fins i tot una corrida de toros a la plaça ubicada en l’actual Cappont.
Però qui es va portar la palma aquell any va ser l’Americain Cirque amb l’envelat instal·lat al costat del Mercat de Sant Lluís, amb els pallassos Hermanos Díaz, la trapezista Rita de la Plaza i els lleons de Martha La Corse. I per rematar la jornada, res millor que anar a dinar o sopar al Baviera, el restaurant de moda al carrer Major, especialitzat a la paella valenciana, o prendre el vermut al Cafè Suís o l’Express Bar amb la seua amanida. I per descomptat, emportar-se a casa, els “becs” de la Dolceria Monrabà al carrer del Carme.