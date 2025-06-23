El dia en què el Balaguer li va guanyar la Copa al Barça
Es compleixen 24 anys des que els de la Noguera van derrotar el Barcelona en la tanda de penals
La data del 13 de juny de 2001, efemèride de la qual ara es compleixen 24 anys, està gravada a foc en la història del Balaguer. Aquell dia al Camp d’Esports va derrotar a la final de la dotzena edició de la Copa Catalunya el FC Barcelona. Va ser un partit inoblidable. Els blaugrana, entrenats per Carles Rexach, es van avançar, 0-2, davant del campió de la Tercera Divisió, que va ser capaç d’igualar el marcador (2-2), aguantar en la pròrroga i imposar-se (4-3) en els llançaments des del punt de penal. Iván de la Peña va fallar el seu, i Eduardo Pérez va aturar el que va llançar Zenden.
La Copa Catalunya sempre se'ls havia donat bé als de la Noguera. En la 1999-2000 va arribar fins a semifinals després de superar en les prèvies el Tàrrega, Terrassa, Mollerussa i el Lleida de Víctor Muñoz. Va caure en semifinals davant del Barça de Van Gaal (0-1).
La temporada 2000-2001 la cosa va anar igual de bé. Els de la Noguera, amb Carles Viladegut a la banqueta, van deixar pel camí el Martorell, el Mataró i el Lleida, dirigit per Miguel Rubio. A la final el Barça va jugar amb figures de pes com Puyol, Reina, Xavi, Alfonso, De la Peña, Gabri, Simao, Zenden o Luis Enrique. L’asturià va marcar el 0-1 i Xavi, el 0-2 al Camp d’Esports, escenari de la finalíssima. Campabadal i Marcos Novo van empatar. Balaguer va ser una festa, amb rua, recepció a la Paeria i visita oficial a la Generalitat amb el president Pujol com a amfitrió. Catalino Tenorio era el president. Viladegut va fitxar la següent temporada per la UE Lleida.