Una feliç tardor a Casa Irene

La família Romero-Farré ha estat aquest any d’enhorabona. Si fa un parell de setmanes, en aquestes mateixes pàgines, explicàvem com Joan Romero va gaudir d’un cap de setmana, juntament amb la seua esposa Rosa, a l’hotel Castellarnau d’Esterri d’Àneu com a guanyador del concurs fotogràfic Grisos, ara li va tocar el torn a Rosa Farré, que va resultar la guanyadora d’un altre concurs de CERCLE, El meu temps, la tardor. El premi, gaudit aquesta vegada amb el seu espòs, el Joan, va consistir en un altre cap de setmana a l’Hotel Casa Irene ubicat a la localitat aranesa d’Arties.

Segons van explicar a aquest diari l’estada al prestigiós hotel restaurant, al cor de la Val d’Aran, va resultar d’allò més agradable, malgrat que el cap de setmana amenaçava pluja que, sense ser molèstia en absolut, sí que va permetre veure Arties, els seus carrers i edificis singulars, des d’una altra perspectiva, la qual cosa, per si mateixa, li va conferir un encant molt especial.

Segons explica Rosa Farré descobrir els racons d’Arties va ser una experiència inoblidable sempre amb la referència de la torre del campanar de l’església de Santa Maria d’Arties, al costat del seu emblemàtic castell. Una petita joia del romànic aranès, especialment el seu altar major, una veritable meravella.

I per descomptat, per reposar forces, res millor que un bon sopar al menjador de l’establiment i poder degustar les exquisitats de la variada gastronomia de la Val d’Aran, rematat, l’endemà, després d’un reparador descans, amb un excel·lent esmorzar. “Després d’acomiadar-nos del personal del local i agrair les atencions rebudes vam emprendre”, segons explica Rosa, “el viatge de tornada a casa, encara que amb el desig, i segur que així ho farem, de repetir l’estada i experiència”.

Casa Irene, amb 50 anys d’experiència en el sector, va obrir portes el 1974 a l’antiga casa dels senyors de Portolà, que es remunta al segle XVII. A més del restaurant, que va arribar a tenir en el seu moment una estrella Michelin, compta amb 22 habitacions decorades amb el més pur estil aranès. Casa Irene, a títol d’exemple, va ser la favorita, a l’hora de sopar o dinar, de la família reial espanyola, i de la jet-set d’aquest país, durant la seua estada a Baqueira-Beret