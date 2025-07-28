La dona que va posar els calçotets a Superman
Yvonne Blake va estar a la Mostra de Lleida el 2017 com a presidenta de l’Acadèmia || Va entregar el premi d’Honor a Emilio Gutiérrez Caba
Yvonne Blake (Manchester 1940-Madrid 2018) és considerada com una de les millors dissenyadores de vestuari de la història del cine. Amb un Oscar i quatre Goyas a l’historial, a més de nombroses distincions, va ser una de les estrelles de la vint-i-tresena edició de la Mostra de Cinema Llatinoamericà de Lleida el 2017. Va acudir-hi com a presidenta de l’Acadèmia del Cine Espanyol, càrrec que va ostentar entre el 2016 i el 2018, al qual va haver de renunciar després de patir un ictus del qual no aconseguiria recuperar-se.
En aquesta edició la seua presència a Lleida es va deure al fet que va ser designada per entregar el Premi d’Honor del Certamen a Emilio Gutiérrez Caba. A la Llotja també van brillar figures de la talla del lleidatà Francesc Betriu i Jordi Cadena (premis Jordi Dauder) o Javier Tolentino (Premi Ángel Fernández Santos), o la directora Judith Colell. La gran guanyadora del certamen va ser la pel·lícula colombiana La mujer del animal (Víctor Gaviria), que es va emportar els premis al millor film, millor director, millor guió i el premi del públic. Blake va explicar els problemes que li va produir el rodatge de Superman (Richard Lester, 1978) per vestir Christopher Reeve, el seu protagonista. Les teles no eren transpirables i coincidien en color amb la pantalla blava dels efectes especials. Després de moltes proves, amb la casa Bernmans & Nathans de Londres, va aconseguir trobar una solució, especialment per als calçotets del superheroi del planeta Krypton que, finalment, van deixar de ser un focus de suor.