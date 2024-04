Passis VIP per al Catalonia Open Lleida 2024, el torneig internacional de tennis

​Dies

: del 29 d'abril al 5 de maig: Club Tennis LleidaLa Federació Catalana de Tennis (FCT) organitza, amb el suport d’Esportcat, Generalitat de Catalunya, el Catalonia Open WTA 125 – Torneig Internacional Terres de Lleida, que se celebra del 29 d’abril al 5 de maig del 2024 al Club Tennis Lleida. Aquesta prova, que enguany arriba a la segona edició després de l’èxit de l’any passat al Club Tennis Reus Monterols, forma part d’un projecte estratègic entre la FCT i la Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física de la Generalitat de Catalunya per impulsar l’esport femení.L’objectiu del projecte és convertir aquest torneig en un dels grans esdeveniments del tennis a Catalunya per la dimensió i el nivell esportiu de les participants.A més, la Federació Catalana de Tennis anomenarà Lleida com a Ciutat del Tennis Català el 2024, el que suposarà que a més de l’organització del WTA 125, es realitzin un conjunt d’activitats paral·leles durant la setmana del torneig, així com en les setmanes anteriors i posteriors a la celebració d’aquest. El torneig compta també amb la col·laboració de la Real Federación Española de Tennis, la WTA, la Diputació de Lleida i l’Ajuntament de Lleida.Més informació a www.cataloniaopen.com