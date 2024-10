Concert amb el violinista Maxim Vengerov a l'Auditori E. Granados

​Dia

​Hora

Lloc

Maxim Vengerov, violí

Miquel Jordà, viola

Franz Schubert Filharmonia

Tomàs Grau, director

El poeta del violí

Pl. Josep Prenafeta s/n25004 LleidaTel. 973 700 639: divendres, 18 d'octubre: a les 20.00 h: Auditori Enric Granados, Lleida​Concerts per a violí de Mozart i la primera de BrahmsEl violinista Maxim Vengerov és una de les estrelles mundials de la música. Una oportunitat única per gaudir de la bellesa del so de Vengerov en tota la seva dimensió. A la segona part, Tomàs Grau dirigirà la majestuosa Simfonia núm. 1 de Brahms. Una nit de música inoblidable, plena de virtuosisme i expressivitat.