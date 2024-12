CONTE DE NADAL AMB SEGRE

CONTE DE NADAL

Pl. de Josep Prenafeta,25004, Lleida973 70 06 39| VEUS.KAT: dissabte 28 de desembre:​ 20.00 h: Sala 1 de l’Auditori Municipal Enric Granados: Entrada general 10€​Aquest any volem viure Nadal com un conte musical, on els textos i la música ens endinsaran en la màgia pròpia de les festes que estem celebrant. Els sons dels temes nadalencs coneguts per totes les famílies ens portaran a compartir emocions i passar junts una vetllada meravellosa.Repertori d’estil nadalenc i gòspel