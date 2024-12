AMNÈSIA AMB SEGRE

​Sinopsi

En un poble de Catalunya, una família planifica passar un cap de setmana junts a la casa on viu la Griselda amb la seva mare, la senyora Josefina que no vol (o no pot) enfrontar-se a la realitat i decideix viure dins de la poesia. Els seus altres dos fills són el Marcel i l'Eulàlia que també venen amb les seves parelles: la Cèlia i el Sam.Una pregunta empesa per un desig personal provocarà un caos: 'Algú pot quedar-se un temps amb la mare?' En aquell moment apareixen l'egoisme, el masclisme i la mentida generant un moment insostenible que els portarà a un final inesperat.