30è Aniversari de l'Auditori Enric Granados

- 19.15 h

​- 20.00 h

Pl. de Josep Prenafeta,25004, Lleida973 70 06 39Divendres, 7 de febrerAuditori Municipal Enric GranadosEspectacle de dansa vertical a càrrec de la companyia Delrevés a la plaça de l’Auditori ( gratuït, durada 20 min)Jörg Widmann, un dels compositors més programats en auditoris de tot el món, intervé com a director i solista en un concert centrat en obres de Mendelssohn i de creació pròpia. L’obertura Les Hèbrides, concebuda en la mateixa època que la Simfonia escocesa, recrea l’atmosfera de misteri que embarga aquestes illes, concretament l’anomenada Cova de Fingal.Versuch über die Fuge, compost per Widmann el 2005, requerirà la participació d’una soprano, a més de l’oboè i del conjunt orquestral. Com en la posterior adaptació d’una sonata de Mendelssohn per a piano i clarinet, el seu instrument predilecte, podrà apreciar-se la versatilitat de la seva activitat compositiva.La Simfonia n. 5 “de la Reforma” no va ser, malgrat la numeració, l’última composta per Mendelssohn. Amb un llenguatge ancorat en la sensibilitat del seu segle, recupera l’equilibri del passat clàssic i certs ressons del Barroc, tant pel contrapunt com per l’ús de melodies luteranes.