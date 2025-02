ANIMAC AMB SEGRE

​Sedes del Festival:

Què és Animac?​

973 700 325​info.animac@paeria.cat- La Llotja (Avda. Tortosa, 6)- CaixaForum (Av. Blondel, 3)- Cafè del Teatre (Roca Labrador, 5)​Animac és la Mostra Internacional de Cinema d’Animació de Catalunya, organitzada i produïda per l’Ajuntament de Lleida i la Generalitat de Catalunya. Amb el pas dels anys, l’Animac ha consolidat el seu caràcter independent i artístic. La Mostra fou creada el 1996 i al llarg dels seus 29 anys d’història ha esdevingut un dels esdeveniments audiovisuals més coneguts dels celebrats a Espanya, amb importància i prestigi a nivell internacional. Avui dia l’Animac és una mostra rigorosa, a la vegada que dinàmica i acollidora, que continua en el seu esforç per millorar, generant nous públic i atraient tots aquells que estimeu l’animació.La 29a Mostra Internacional de Cinema d’Animació de Catalunya proposa una edició que explora la connexió entre humans i animals amb el lema “We, Animals”. La 29a Mostra Internacional de Cinema d’Animació de Catalunya, ANIMAC, organitzada per l’Ajuntament de Lleida, que tindrà lloc a Lleida del 20 al 23 de febrer de 2025, proposa enguany una mirada profunda sobre la nostra connexió amb el regne animal amb el lema We, Animals. Aquesta edició vol reflexionar sobre com els humans ens estem apropant als animals en diferents àmbits, i de quina manera el cinema d’animació ajuda a entendre i representar aquesta relació, cada cop més conscient i respectuosa amb la natura.