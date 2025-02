Acaba't la sopa!

Av. de Blondel, 325002 Lleida973 27 07 88: 8 de març de 2025: 18.00 h: Caixaforum Lleida: Entrada general 6€​A la Muriel, com a molts nens i nenes, li costa acabar-se la sopa, sola i avorrida a la cuina. Però... no està completament sola: la imaginació li fa companyia! Melodies i ritmes apareixeran inesperadament dels indrets més sorprenents i transformaran la cuina en un espai sonor que ens descobrirà un munt de sons i músiques. Si voleu saber si s'acaba la sopa o no… obriu bé les orelles i la imaginació!Obres de D. Xostakóvitx, P. Glass, Simon & Garfunkel i The Beatles, entre d'altres.