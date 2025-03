'TOTS OCELLS' DE Wajdi Mouawad

Sinopsi

Avinguda de Tortosa, 625005 Lleida​973 23 96 98: 29 de març de 2025: 20.00 h: 3h 30m: Entrada general 31€Eitan és un jove alemany jueu que viu a Nova York i que estudia l’ADN humà. Coneix a Wahida, una jove àrab que està fent la seva tesi sobre un savi humanista del segle XVI que es va convertir de l’islam al cristianisme per obligació. Tots dos s’enamoren, fet que obliga a Eitan a enfrontar-se a la seva família i confrontar les seves creences religioses integristes. Però quan els dos joves emprenen un viatge a Israel i Cisjordània, Eitan és atrapat per un atac terrorista en el pont fronterer d’Allenby que el deixarà en un coma profund. Això obligarà a la seva família a viatjar d’Alemanya a Tel Aviv, on descobriran el seu passat familiar, en una barreja de creences, religió, ADN humà i atzar.