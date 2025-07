ARA MALIKIAN A LA LLOTJA

​Sinopsi

Al Líban no em consideraven suficient "Libanès" perquè era d'origen Armeni, els Armenis no em consideraven suficient "Armeni" perquè havia nascut a Líban quan em vaig establir a Europa no em consideraven "Europeu" perquè no havia nascut a Europa, em va costar anys estar en pau amb mi pel que soc i acceptar ser l'etern "Intruso" i abraçar la riquesa de la meva identitat multicultural.Aquesta experiència es va reflectir també en la meva relació amb la música. En cada concert, en interpretar obres de Bach o Mozart, o en improvisar en estils tan diversos com el jazz, el gipsy, el flamenc o el tango, etc etc etc la sensació de ser un "intruso" s'intensificava. Cada nota ressonava amb la nostàlgia d'una llar que no existia, un lloc en el qual no acabava d'encaixar.