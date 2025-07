Abbey Road - The Beatles Show Simfònic

Avinguda de Tortosa, 625005 Lleida​973 23 96 98: 25 d'abril de 2025: 21.00 h: 2h 10m: Entrada general 40€​Un espectacle 100 % Beatles únic a Europa, ara adaptat simfònicament.Abbey Road perfecciona encara més el seu ja aclamat espectacle The Beatles Show. Amb la incorporació de músics d'orquestra simfònica, l'espectacle aconsegueix recrear fidelment les cançons dels Beatles tal com es van enregistrar originalment. Aquest afegit d'elements orquestrals no només aporta una riquesa sonora i una profunditat musical excepcionals, sinó que també permet al públic gaudir d'una experiència única i immersiva. Els assistents es podran submergir en l'autenticitat i la màgia de les interpretacions en directe, tot revivint els moments més emblemàtics de la història musical dels Beatles.