JEB PATTON QUARTET featuring SANTI DE LA RUBIA
AUDITORI ENRIC GRANADOS
Pl. de Josep Prenafeta, Lleida
973 70 06 39
www.auditorienricgranados.cat
Data: dimecres, 30 d'abril
Lloc: Auditori Enric Granados
Hora: 20.00 h
Preu: Entrada general 20€
Jeb Patton (Kensington, EUA, 1974) és un dels pianistes més brillants i fidels a la gloriosa tradició del piano jazz. Deixeble avantatjat del gran Roland Hanna, el seu estil beu directament de les arrels del bop amb referents ineludibles com ara Tommy Flanagan i Horace Silver. El llegat de Charlie Parker, però també el de Duke Ellington i Jimmy Heat, adquireixen a les mans de Patton una lectura actual i ben viva.
JAZZ ACÚSTIC
Jeb Patton piano
Santi de la Rubia saxo tenor
Ignasi González contrabaix
Roger Gutiérrez bateria
GUANYADORS
M. Isabel Arroyo Ruíz
M. Àngels Mayoral
M. Isabel Arroyo Ruíz
M. Àngels Mayoral