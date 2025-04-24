SEGRE

OFERTA

JEB PATTON QUARTET featuring SANTI DE LA RUBIA

SORTEIG DUES ENTRADES DOBLES

Dimecres, 30 d'abril de 2025 - 20:00 h | Auditori Enric Granados

Dimecres, 30 d'abril de 2025 - 20:00 h | Auditori Enric Granados

Publicat per
Andreu Jiménez

Creat:

Actualitzat:

OFERTA SUBSCRIPTORS

Sorteig dues entrades dobles

Participa enviant un correu amb les dades (nom i cognoms, telèfon i número de subscriptor) i on hi voldries anar a marketing@segre.com fins el 28 d'abril. El 29 publicarem els guanyadors.

AUDITORI ENRIC GRANADOS

Pl. de Josep Prenafeta, Lleida
973 70 06 39
www.auditorienricgranados.cat

Data: dimecres, 30 d'abril
Lloc: Auditori Enric Granados
Hora: 20.00 h
Preu: Entrada general 20€

Jeb Patton (Kensington, EUA, 1974) és un dels pianistes més brillants i fidels a la gloriosa tradició del piano jazz. Deixeble avantatjat del gran Roland Hanna, el seu estil beu directament de les arrels del bop amb referents ineludibles com ara Tommy Flanagan i Horace Silver. El llegat de Charlie Parker, però també el de Duke Ellington i Jimmy Heat, adquireixen a les mans de Patton una lectura actual i ben viva.

​JAZZ ACÚSTIC
Jeb Patton piano
Santi de la Rubia saxo tenor
Ignasi González contrabaix
Roger Gutiérrez bateria

​GUANYADORS
​M. Isabel Arroyo Ruíz
​M. Àngels Mayoral

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking