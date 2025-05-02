SEGRE

Gran Concert de Gospel de Cervera

Dissabte 17 de maig a les 21:00h | Gran Teatre de la Passió de Cervera.

Andreu Jiménez

OFERTA SUBSCRIPTORS

Sortegem 6 entrades dobles

Participa enviant un correu amb les dades (nom i cognoms, telèfon i número de subscriptor) a marketing@segre.com fins el 14 de maig. El 15 de maig publicarem els guanyadors.

Gran Teatre de la Passió de Cervera

Passeig Balmes, 4 
25200 Cervera, Lleida
​608 78 10 12
granteatrecervera.cat

​Gran Concert de Gospel

Amb més de 80 cantants,“GOSPEL CELEBRATION”, és un gran concert com a poques vegades s'ha vist al nostre país. A més de temes del més pur gospel, gaudirem de grans hits que són referents de la nostra cultura musical i que es vestiran dels poderosos colors harmònics, rítmics i formals del gospel i amb la força de més de vuitanta veus formades per la unió de tres dels cors més potents com són Messengers, Esclat Gospel Singers i el European Gospel Choir.

Temes com “You’veu got a friend” de Carol King, “September” d´Earth & Wind & Fire, “My song” d’ Elton John, “Celebration” de Kool & The Gang i molts més sonaran en tota la seva essència al ritme unes vegades profund i altres frenètic del gènere gospel, sempre en qualsevol cas imparable.

Comptarem a més amb la col·laboració com guest star amb James Numbere, solista del prestigiós London Community Gospel Choir, a més d'acompanyar a artistes com Justin Timberlake, Pink, Lionel Richie, Andrea Bocelli o Idina Menzel. Sota la direcció i arranjaments de Ramón Escalé, GOSPEL CELEBRATION es convertirà en una gran festa de celebració de la música i de la seva força per a fer vibrar i commoure a tots.

​GUANYADORS
Lluis Roselló Sancho
Carmen Piro Roca 
Juanjo Martínez Palau
Alfons Clemente Font
Jordi Falguera Sumalla
Josep Maria Carné Valls

