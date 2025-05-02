OFERTA
Gran Concert de Gospel de Cervera
SORTEIG DE 6 ENTRADES DOBLES
OFERTA SUBSCRIPTORS
Sortegem 6 entrades dobles
Participa enviant un correu amb les dades (nom i cognoms, telèfon i número de subscriptor) a marketing@segre.com fins el 14 de maig. El 15 de maig publicarem els guanyadors.
Gran Teatre de la Passió de Cervera
Passeig Balmes, 4
25200 Cervera, Lleida
608 78 10 12
granteatrecervera.cat
Gran Concert de Gospel
Amb més de 80 cantants,“GOSPEL CELEBRATION”, és un gran concert com a poques vegades s'ha vist al nostre país. A més de temes del més pur gospel, gaudirem de grans hits que són referents de la nostra cultura musical i que es vestiran dels poderosos colors harmònics, rítmics i formals del gospel i amb la força de més de vuitanta veus formades per la unió de tres dels cors més potents com són Messengers, Esclat Gospel Singers i el European Gospel Choir.
Temes com “You’veu got a friend” de Carol King, “September” d´Earth & Wind & Fire, “My song” d’ Elton John, “Celebration” de Kool & The Gang i molts més sonaran en tota la seva essència al ritme unes vegades profund i altres frenètic del gènere gospel, sempre en qualsevol cas imparable.
Comptarem a més amb la col·laboració com guest star amb James Numbere, solista del prestigiós London Community Gospel Choir, a més d'acompanyar a artistes com Justin Timberlake, Pink, Lionel Richie, Andrea Bocelli o Idina Menzel. Sota la direcció i arranjaments de Ramón Escalé, GOSPEL CELEBRATION es convertirà en una gran festa de celebració de la música i de la seva força per a fer vibrar i commoure a tots.
GUANYADORS
Lluis Roselló Sancho
Carmen Piro Roca
Juanjo Martínez Palau
Alfons Clemente Font
Jordi Falguera Sumalla
Josep Maria Carné Valls
25200 Cervera, Lleida
608 78 10 12
granteatrecervera.cat
Gran Concert de Gospel
Amb més de 80 cantants,“GOSPEL CELEBRATION”, és un gran concert com a poques vegades s'ha vist al nostre país. A més de temes del més pur gospel, gaudirem de grans hits que són referents de la nostra cultura musical i que es vestiran dels poderosos colors harmònics, rítmics i formals del gospel i amb la força de més de vuitanta veus formades per la unió de tres dels cors més potents com són Messengers, Esclat Gospel Singers i el European Gospel Choir.
Temes com “You’veu got a friend” de Carol King, “September” d´Earth & Wind & Fire, “My song” d’ Elton John, “Celebration” de Kool & The Gang i molts més sonaran en tota la seva essència al ritme unes vegades profund i altres frenètic del gènere gospel, sempre en qualsevol cas imparable.
Comptarem a més amb la col·laboració com guest star amb James Numbere, solista del prestigiós London Community Gospel Choir, a més d'acompanyar a artistes com Justin Timberlake, Pink, Lionel Richie, Andrea Bocelli o Idina Menzel. Sota la direcció i arranjaments de Ramón Escalé, GOSPEL CELEBRATION es convertirà en una gran festa de celebració de la música i de la seva força per a fer vibrar i commoure a tots.
GUANYADORS
Lluis Roselló Sancho
Carmen Piro Roca
Juanjo Martínez Palau
Alfons Clemente Font
Jordi Falguera Sumalla
Josep Maria Carné Valls