OFERTA
SORTEIG THE YOGA GALLERY FEST LLEIDA
Sorteig passis 3 dies dobles
OFERTA SUBSCRIPTORS
Sorteig passis 3 dies dobles
Participa enviant un correu amb les dades (nom i cognoms, telèfon i número de subscriptor) a marketing@segre.com fins el 16 de juny. El 17 de juny publicarem els guanyadors.
The Yoga Gallery
Calle Turó de la Seu Vella,
25002 Lleida
https://theyoga.gallery/es/
SORTEIG
Passi de 3 dies: Valorat en 270 € (Doble 540€)
Accés a totes les activitats dels 3 dies del festival + entrada gratuïta als museus* de Lleida + aigua + infusions.
Informació:
The Yoga Gallery Festival és el festival internacional de ioga, música i art contemporani que Lleida tornarà a acollir del 19 al 21 de juny de 2025. En la segona edició d’aquest esdeveniment al Turó de la Seu Vella, es podrà gaudir d’un programa amb més de 50 hores de pràctiques de ioga, meditació, tallers, xerrades i concerts, impartits per una vintena de professionals i artistes de diferents països, que s’adrecen a tota mena de públic.
Programa:
Les jornades del The Yoga Gallery Lleida Fest comencen al voltant de les 8 del matí i acaben al voltant de les 8 del vespre. El programa s’organitza en franges de 2 hores. Cada franja de 2 hores pot incloure entre 1 i fins a 4 activitats simultànies. Les activitats que pots trobar al programa van des de classes pràctiques d’asanes, tallers per aprofundir en asanes, meditació, activitats terapèutiques… Al migdia hi haurà una pausa de 2 hores perquè puguis dinar. Durant aquest moment també hi haurà un concert. A més, hi haurà un concert per tancar la jornada. Descarrega’t el programa en PDF i pren-te el teu temps per organitzar la teva agenda particular del The Yoga Gallery Fest.
El festival en xifres:
Les entrades d’1 dia i els passis de 2 i 3 dies NO inclouen:
Guanyadors:
Montse Batlle Piquero
Carme Ribelles Villagrasa
- 15 professors i artistes
- +50 hores de pràctica, meditació, tallers…
- 5 concerts
- 4 classes simultànies amb aforament limitat
- Allotjament opcional amb ioguis locals
- Picnic amb opcions vegetariana/vegana
- Infusions i aigua a disposició
- Opció de compra o lloguer d’estoreta
- Aforament per dia limitat a 300 ioguis
- Pícnic/s (menjar)
- Lloguer o compra d’estoretes.
- Welcome pack (bossa, got, etc.)
- Productes de les cafeteries
