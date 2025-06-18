OFERTA
SORTEIG TALARN MUSIC EXPERIENCE
Sortegem 4 entrades dobles pel Festival Talarn Music Experience
OFERTA SUBSCRIPTORS
Sorteig entrades dobles
Participa enviant un correu amb les dades (nom i cognoms, telèfon i número|nombre de subscriptor) a marketing@segre.com fins el 14 de juliol. El 15 de juliol publicarem els guanyadors.
TALARN MUSIC EXPERIENCE
El Quiosc | Talarn, Lleida
C- Km90, C-13, 25630
630 95 70 87
talarnmusicexperience.com
Talarn Music Experience 2025
Tres cites úniques per viure la màgia de la música al Pallars Jussà!
Al juny, el Tasting combina música i vi; al juliol, quatre dies d’indie-pop ompliran Lo Quiosc; i al setembre, el millor rock prendrà protagonisme. Tres moments per gaudir de música, gastronomia i natura en un entorn espectacular!
PROGRAMA
� Dijous 17
La Ludwig Band · El Pony Pisador · DJ Axel Pi (Sidonie) · Rocket DJ
� Divendres 18
Sidonie · The Crab Apples · DJ Amable · Rocket DJ
�Dissabte 19
Sopa de Cabra · River Omelet · Ona DJ · Rocket DJ
�Diumenge 20
Rita Payès · Pol Batlle
Participant en aquest sorteig accepto les bases.
Guanyadors:
Pere Pifarré
Juan Manuel Martín Álvarez
María Torres Español
Benito Llop Garsaball
