SORTEIG TALARN MUSIC EXPERIENCE

Sortegem 4 entrades dobles pel Festival Talarn Music Experience

17, 18, 19 i 20 de juliol de 2025. El Quiosc, Talarn

OFERTA SUBSCRIPTORS

Sorteig entrades dobles

Participa enviant un correu amb les dades (nom i cognoms, telèfon i número|nombre de subscriptor) a marketing@segre.com fins el 14 de juliol. El 15 de juliol publicarem els guanyadors.

TALARN MUSIC EXPERIENCE

El Quiosc | Talarn, Lleida 
C- Km90, C-13, 25630
630 95 70 87
talarnmusicexperience.com

​Talarn Music Experience 2025
Tres cites úniques per viure la màgia de la música al Pallars Jussà!
Al juny, el Tasting combina música i vi; al juliol, quatre dies d’indie-pop ompliran Lo Quiosc; i al setembre, el millor rock prendrà protagonisme. Tres moments per gaudir de música, gastronomia i natura en un entorn espectacular!

​PROGRAMA
​​� Dijous 17
La Ludwig Band · El Pony Pisador · DJ Axel Pi (Sidonie) · Rocket DJ

� Divendres 18
Sidonie · The Crab Apples · DJ Amable · Rocket DJ

�Dissabte 19
Sopa de Cabra · River Omelet · Ona DJ · Rocket DJ

Diumenge 20
Rita Payès · Pol Batlle

​Participant en aquest sorteig accepto les bases.

​Guanyadors:
Pere Pifarré
Juan Manuel Martín Álvarez
María Torres Español
Benito Llop Garsaball

