Circ Compaña, a FiraTàrrega

Sorteig 5 entrades dobles per la FiraTàrrega

Dissabte 13 de setembre a les 19:00 a l'Espai Reguer - Escenari bonÀrea

Sorteig 5 entrades dobles

Participa enviant un correu amb les dades (nom i cognoms, telèfon i número de subscriptor) a marketing@segre.com fins el 8 de setembre. El 9 de setembre publicarem els guanyadors.

FIRATÀRREGA

Av. de Josep Trepat i Galceran
25300, Tàrrega
​973 310 854
Enllaç web

​Xampatito Pato - COMPAÑA
Data: dissabte 13 de setembre a les 19:00
Lloc: Espai Reguer - Escenari bonÀrea

​​Un personatge solitari busca companyia explorant la imaginació per donar vida als seus pensaments. D’aquesta manera, aconsegueix sentir-se acompanyat i conduir el públic per un camí de rialles i sorpreses. L’espectacle fusiona el circ amb la manipulació de titelles, generant imatges que transporten l’espectador a un món surrealista i oníric.

