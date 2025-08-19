OFERTA
Circ Compaña, a FiraTàrrega
Sorteig 5 entrades dobles per la FiraTàrrega
OFERTA SUBSCRIPTORS
Sorteig 5 entrades dobles
Participa enviant un correu amb les dades (nom i cognoms, telèfon i número de subscriptor) a marketing@segre.com fins el 8 de setembre. El 9 de setembre publicarem els guanyadors.
FIRATÀRREGA
Av. de Josep Trepat i Galceran
25300, Tàrrega
973 310 854
Enllaç web
Xampatito Pato - COMPAÑA
Data: dissabte 13 de setembre a les 19:00
Lloc: Espai Reguer - Escenari bonÀrea
Un personatge solitari busca companyia explorant la imaginació per donar vida als seus pensaments. D’aquesta manera, aconsegueix sentir-se acompanyat i conduir el públic per un camí de rialles i sorpreses. L’espectacle fusiona el circ amb la manipulació de titelles, generant imatges que transporten l’espectador a un món surrealista i oníric.
Participant en el sorteig accepto les bases de participació.
