OFERTA
Festival Internacional Musiquem Lleida amb Segre
Sorteig tres entrades dobles concert de cloenda XX edició del festival Internacional Musiquem Lleida
OFERTA SUBSCRIPTORS
Sorteig entrades dobles
Participa enviant un correu amb les dades (nom i cognoms, telèfon i número de subscriptor) a marketing@segre.com fins el 2 d'octubre. El 3 publicarem els guanyadors.
Cor² Bach & Gjeilo
Data: diumenge, 5 d'octubre de 2025
Lloc: Audirtori Enric Granados, (Pl. de Josep Prenafeta, Lleida)
Horari: de 19.00 a 20.30 h
Preu: entrada general 10€
Coral Shalom - Cor Cererols, conjunt vocal i instrumental
Des del renaixement fins a la música contemporània, la musica coral ha explorat les diferents maneres en què les veus del cor poden interactuar. El doble cor, el discurs estròfic o el contrapunt generen un efecte de diàleg coral que fa exponencial el resultat sonor que en resulta. Aquest concert explora aquests recursos amb una selecció d’obres corals que ens son referents, juntament amb la cantata BWV 150 de J. S. Bach i una selecció de Dark & Luminous Night of the Soul d’Ola Gjeilo, un dels compositors contemporanis més prolífics del panorama coral actual.
La coral Shalom comptarà amb la col·laboració del prestigiós Cor Cererols, una conjunt vocal que, en format de quatre solistes vocals i grup instrumental, se sumarà a la clausura de la XX edició del festival Internacional Musiquem Lleida.
Participant en el sorteig accepto les bases.
Lloc: Audirtori Enric Granados, (Pl. de Josep Prenafeta, Lleida)
Horari: de 19.00 a 20.30 h
Preu: entrada general 10€
Coral Shalom - Cor Cererols, conjunt vocal i instrumental
Des del renaixement fins a la música contemporània, la musica coral ha explorat les diferents maneres en què les veus del cor poden interactuar. El doble cor, el discurs estròfic o el contrapunt generen un efecte de diàleg coral que fa exponencial el resultat sonor que en resulta. Aquest concert explora aquests recursos amb una selecció d’obres corals que ens son referents, juntament amb la cantata BWV 150 de J. S. Bach i una selecció de Dark & Luminous Night of the Soul d’Ola Gjeilo, un dels compositors contemporanis més prolífics del panorama coral actual.
La coral Shalom comptarà amb la col·laboració del prestigiós Cor Cererols, una conjunt vocal que, en format de quatre solistes vocals i grup instrumental, se sumarà a la clausura de la XX edició del festival Internacional Musiquem Lleida.
Participant en el sorteig accepto les bases.