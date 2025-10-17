SEGRE

Festival Som Cinema amb Segre!

SORTEIG 5 ENTRADES DOBLES

Del 22 al 26 d'octubre de 2025

Sorteig tres entrades dobles

Participa enviant un correu amb les dades (nom i cognoms, telèfon i número de subscriptor) a marketing@segre.com fins el 21 d'octubre. El 22 publicarem els guanyadors.

SCREENBOX LLEIDA

Carrer de Pi i Margall, 
26, 25004 Lleida
​630 74 39 81
https://www.screenbox.cat/som-cinema

​16º FESTIVAL SOM CINEMA
Som Cinema, Festival de l’Audiovisual Català és una plataforma dedicada a la promoció del nou talent cinematogràfic i audiovisual. Consta de diferents seccions: ficció, documentals, Som Secundària i les sessions dedicades a treballs de l’Escola Catalana de Cinema i Televisió (ECCIT) i Ilerna. Organitzat per l’entitat Suggeriments, amb el suport de l’Ajuntament de Lleida, la Diputació de Lleida Institut d’Estudis Ilerdencs i el Vicerectorat de Cultura i Extensió Universitària de la Universitat de Lleida.

Participant en el sorteig accepto les bases.​

