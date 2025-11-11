OFERTA
El Petit Príncep al Teatre de la Llotja
Sorteig d'un pack familiar per a quatre persones
OFERTA SUBSCRIPTORS
Sorteig pack familiar
Participa enviant un correu amb les dades (nom i cognoms, telèfon i número de subscriptor) a marketing@segre.com fins el 20 de novembre. El 21 publicarem els guanyadors.
Teatre de la Llotja
Avinguda de Tortosa, 6
25005 Lleida
973 23 96 98
teatredelallotja.cat
EL PETIT PRÍNCEP
Data: 23 de novembre de 2025
Lloc: Teatre de la Llotja
Hora: 17.00 h
Preu: 30€ entrada general
El musical d’El Petit Príncep compareix la visió d’aquests història emblemàtica amb aquells que ja la coneixen i que l’estimen i, alhora, explicar-la als qui no n’han sentit a parlar mai, explica el seu director, Àngel Llàcer. Musicar-la no va ser fàcil, confessa el director musical, Manu Guix, qui afegeix que va ser un gran repte amb un objectiu molt clar: contribuir a multiplicar la potència de l’emoció.
Celebra doncs amb nosaltres aquesta nova temporada d’El Petit Príncep viatjant per la galàxia, visitant planetes i asteroides, perseguint la rialla d’un nen que dins nostre ha obert tot un univers.
El Petit Príncep ens parla de sentiments bàsics, de l’amor, de l’amistat, de la importància de la sinceritat, de no perdre mai la capacitat d’emocionar-nos i de sorprendre’ns davant el món que ens envolta. Manu Guix comenta que es precisament des d’aquesta sinceritat, sense tenir cap idea preconcebuda, sense voler basar-se en cap gènere en concret que va compondre la música de l’espectacle.
Participant en aquest sorteig accepto les bases.
25005 Lleida
973 23 96 98
teatredelallotja.cat
EL PETIT PRÍNCEP
Data: 23 de novembre de 2025
Lloc: Teatre de la Llotja
Hora: 17.00 h
Preu: 30€ entrada general
El musical d’El Petit Príncep compareix la visió d’aquests història emblemàtica amb aquells que ja la coneixen i que l’estimen i, alhora, explicar-la als qui no n’han sentit a parlar mai, explica el seu director, Àngel Llàcer. Musicar-la no va ser fàcil, confessa el director musical, Manu Guix, qui afegeix que va ser un gran repte amb un objectiu molt clar: contribuir a multiplicar la potència de l’emoció.
Celebra doncs amb nosaltres aquesta nova temporada d’El Petit Príncep viatjant per la galàxia, visitant planetes i asteroides, perseguint la rialla d’un nen que dins nostre ha obert tot un univers.
El Petit Príncep ens parla de sentiments bàsics, de l’amor, de l’amistat, de la importància de la sinceritat, de no perdre mai la capacitat d’emocionar-nos i de sorprendre’ns davant el món que ens envolta. Manu Guix comenta que es precisament des d’aquesta sinceritat, sense tenir cap idea preconcebuda, sense voler basar-se en cap gènere en concret que va compondre la música de l’espectacle.
Participant en aquest sorteig accepto les bases.