El Petit Príncep al Teatre de la Llotja

Sorteig d'un pack familiar per a quatre persones

23 novembre 2025 - 17h

Sorteig pack familiar

Participa enviant un correu amb les dades (nom i cognoms, telèfon i número de subscriptor) a marketing@segre.com fins el 20 de novembre. El 21 publicarem els guanyadors.

Teatre de la Llotja

Avinguda de Tortosa, 6
25005 Lleida
​973 23 96 98
teatredelallotja.cat

EL PETIT PRÍNCEP

Data: 23 de novembre de 2025
Lloc: Teatre de la Llotja
Hora: 17.00 h
Preu: 30€ entrada general

​El musical d’El Petit Príncep compareix la visió d’aquests història emblemàtica amb aquells que ja la coneixen i que l’estimen i, alhora, explicar-la als qui no n’han sentit a parlar mai, explica el seu director, Àngel Llàcer. Musicar-la no va ser fàcil, confessa el director musical, Manu Guix, qui afegeix que va ser un gran repte amb un objectiu molt clar: contribuir a multiplicar la potència de l’emoció.

Celebra doncs amb nosaltres aquesta nova temporada d’El Petit Príncep viatjant per la galàxia, visitant planetes i asteroides, perseguint la rialla d’un nen que dins nostre ha obert tot un univers.

El Petit Príncep ens parla de sentiments bàsics, de l’amor, de l’amistat, de la importància de la sinceritat, de no perdre mai la capacitat d’emocionar-nos i de sorprendre’ns davant el món que ens envolta. Manu Guix comenta que es precisament des d’aquesta sinceritat, sense tenir cap idea preconcebuda, sense voler basar-se en cap gènere en concret que va compondre la música de l’espectacle.

