La Seguretat Social reparteix més de 4 milions d'euros a les més de 21.000 persones que es beneficien de l'IMV a Lleida
Les dades, de l'Institut Nacional de la Seguretat Social, corresponen al mes d'octubre
L'Ingrés Mínim Vital (IMV) ha arribat a l’octubre a 21.651 beneficiaris a la província de Lleida, segons l’última estadística publicada per l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS). L’import brut de la nòmina va ascendir a 4,1 milions d’euros a Lleida, sent la quantia mensual per llar de 468,01 euros i una quantia mitjana mensual per beneficiari de 134,04 euros. En el conjunt de l’Estat, l’IMV va arribar el mes passat a 773.272 llars en els quals viuen 2.363.554 persones.
L’últim any, el nombre de llars amb prestació s’ha vist incrementada en un 19,25 per cent i el nombre de beneficiaris ha crescut un 20,1 per cent. L’Ingrés Mínim Vital constitueix una eina essencial en la lluita contra la pobresa, especialment la infantil, ja que incrementa la quantia de la prestació en funció del número de menors de la unitat de convivència.
Actualment, el 40,1 per cent dels beneficiaris són menors d’edat, la qual cosa suposa 968.881 nens, nenes i adolescents protegits per aquesta prestació.