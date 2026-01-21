SEGRE
MUD Festival amb Segre

Del 12 al 15 de març de 2026.

Andreu Jiménez

MUD FESTIVAL

Teatre Munincipal de l'Escorxador
​Del 12 al 15 de març
www.musiquesdisperses.es

​La dinovena edició del MUD (també conegut com a Músiques Disperses), festival pioner de neofolk a l’estat espanyol, organitzat per l’Ajuntament de Lleida de forma exclusiva, es tornarà a celebrar a la ciutat de Lleida, amb concerts a diferents escenaris emblemàtics de la ciutat. La cita tindrà lloc del 12 al 15 de març de 2026.

​Teatre Municipal de l’Escorxador
- ASIAN DUB FOUNDATION
- SHANTEL DJ SET
- TERRAE + L’ARANNÀ
- PONENT ROOTS

​Oferta disponible per tots els concerts EXCLOENT els concerts de: Ben Harper, Santiago Auserón i el Pony Menut.

