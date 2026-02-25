SEGRE

OFERTA

Òpera a les Venes al Teatre de la Llotja

SORTEIG UNA ENTRADA DOBLE

19 d’abril de 2026 - Teatre de la Llotja

19 d’abril de 2026 - Teatre de la Llotja

SEGRE REDACCIÓ
Publicat per
Segre

Creat:

Actualitzat:

OFEREIX SUBSCRIPTORS

Sorteig d’una entrada doble

Participa enviant un correu amb les dades (nom i cognoms, telèfon i número de subscriptor) a marketing@segre.com fins el 18 de març. El 19 publicarem els guanyadors.

Teatre de la Llotja

Avinguda de Tortosa, 6
25005 Lleida
​973 23 96 98
teatredelallotja.cat

​ÒPERA A LES VENES
Una història d’aigua, terra i sang

​Celebració dels 60 anys de la titularitat dels Canals d’Urgell per part de la Comunitat General de Regants.

Òpera a les venes és un viatge musical pels camins d’aigua de Ponent on per primera vegada sonarà una de les històries majors de Catalunya i d’Europa, el Canal d’Urgell. Una de les obres mundials més importants i transformadores del segle XIX que converteix el que era un desert en vida: aigua.

L’espectacle escenicomusical té com a punt de partida una adaptació del llibre ‘Aigua a les venes. Crònica d’un miracle català universal’ feta pel mateix autor, Francesc Canosa, amb guió de Berta Lacruz, en una posada en escena multidisciplinària que integra elements de dansa, teatre i audiovisual.

Una coproducció de la Fundació Canals d’Urgell, la Fundación Orfeón Leridano i la Orquesta Sinfónica Julià Carbonell de les Terres de Lleida.

Fitxa artística:

  • Cor de l’Orfeó Lleidatà
  • Pol Pastor, fitxa artística (director del Cor de l’Orfeó Lleidatà)
  • Orquesta Sinfónica Julià Carbonell de les Terres de Lleida
  • Xavier Pagès-Corella, direcció musical (director artístic i titular de l’OJC)
  • Marta Infante, mezzosoprano
  • Santi Serratosa i Jana García, percussió i dansa
  • Begonya Ferrer, actriu
  • Dani Coma, direcció escènica
  • Francesc Canosa Farran, idea original de l’adaptació
  • Berta Lacruz, guionista
  • Kionalia, producció audiovisual
  • Pelai Molins, direcció tècnica

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking