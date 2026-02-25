OFERTA
Òpera a les Venes al Teatre de la Llotja
SORTEIG UNA ENTRADA DOBLE
OFEREIX SUBSCRIPTORS
Sorteig d’una entrada doble
Participa enviant un correu amb les dades (nom i cognoms, telèfon i número de subscriptor) a marketing@segre.com fins el 18 de març. El 19 publicarem els guanyadors.
Teatre de la Llotja
Avinguda de Tortosa, 6
25005 Lleida
973 23 96 98
teatredelallotja.cat
ÒPERA A LES VENES
Una història d’aigua, terra i sang
Celebració dels 60 anys de la titularitat dels Canals d’Urgell per part de la Comunitat General de Regants.
Òpera a les venes és un viatge musical pels camins d’aigua de Ponent on per primera vegada sonarà una de les històries majors de Catalunya i d’Europa, el Canal d’Urgell. Una de les obres mundials més importants i transformadores del segle XIX que converteix el que era un desert en vida: aigua.
L’espectacle escenicomusical té com a punt de partida una adaptació del llibre ‘Aigua a les venes. Crònica d’un miracle català universal’ feta pel mateix autor, Francesc Canosa, amb guió de Berta Lacruz, en una posada en escena multidisciplinària que integra elements de dansa, teatre i audiovisual.
Una coproducció de la Fundació Canals d’Urgell, la Fundación Orfeón Leridano i la Orquesta Sinfónica Julià Carbonell de les Terres de Lleida.
Fitxa artística:
- Cor de l’Orfeó Lleidatà
- Pol Pastor, fitxa artística (director del Cor de l’Orfeó Lleidatà)
- Orquesta Sinfónica Julià Carbonell de les Terres de Lleida
- Xavier Pagès-Corella, direcció musical (director artístic i titular de l’OJC)
- Marta Infante, mezzosoprano
- Santi Serratosa i Jana García, percussió i dansa
- Begonya Ferrer, actriu
- Dani Coma, direcció escènica
- Francesc Canosa Farran, idea original de l’adaptació
- Berta Lacruz, guionista
- Kionalia, producció audiovisual
- Pelai Molins, direcció tècnica