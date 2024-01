"Bronca" política a la Vall Fosca pel projecte per a construir una gossera municipal

detail.info.publicated R. RAMIREZ

Lleida

El projecte per construir una gossera municipal a la Vall Fosca ha desencadenat una "bronca" política a l’Ajuntament de la Torre de Capdella, governat per ERC. Es tracta d’una instal·lació prevista a la zona de Molinos, a prop de la gossera de la societat de caçadors local, i el pressupost de la qual s’estima en més de 30.000 euros. L’oposició al consistori ha qüestionat la necessitat d’aquest equipament, però el grup de Junts ha portat les crítiques un pas més enllà. En un article publicat al butlletí municipal, reclama retirar aquest projecte per “evitar sospites de delicte”.

Per a Junts, la gossera és innecessària perquè “només hi ha hagut tres expedients d’animals abandonats en quinze anys” i “el consell treballa en una gossera comarcal”. Afirma que, una vegada construïda, el consistori entregarà la gestió a la societat de caçadors, “una entitat privada de la qual forma part l’alcalde”. “Creiem que és una falta greu i demanem retirar el projecte per evitar qualsevol sospita de delicte”, conclouen.

L’alcalde, Josep Maria Dalmau, va respondre al grup de Junts en un article publicat aquesta setmana al web municipal de l’ajuntament. En aquest escrit assegura que “la construcció d’una nova gossera municipal a Molinos no respon a cap interès personal de l’equip de govern, sinó a l’interès públic”. En aquest sentit, va recordar que la normativa atribueix als ajuntaments la gestió dels animals abandonats.