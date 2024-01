L’ajuntament del Pont de Suert ha presentat al·legacions a l’Estatut del Municipi Rural de la Generalitat, al constatar que el projecte de llei no consideraria una localitat rural a la capital de l’Alta Ribagorça al superar el llindar dels dos mil habitants. El consistori reclama revisar els criteris per poder beneficiar-se de les diferents mesures que preveu aquesta normativa. Inclouen des de línies de subvencions específiques fins a incentius fiscals a nous veïns per combatre la despoblació.

L’alcaldessa, Iolanda Farran, va recordar que, si bé el Pont de Suert té 2.336 habitants, aquests estan repartits entre els 22 nuclis urbans del municipi. “No és el mateix una població concentrada en un o dos pobles que una de disseminada”, va argumentar.

Les al·legacions de l’ajuntament demanen també que un dels criteris per formar part de la llista de municipis rurals sigui l’ús del sòl. Farran va apuntar que més del 90 per cent de la superfície de la capital de l’Alta Ribagorça són terres de cultiu i boscos. Un tercer criteri que el consistori demana incorporar és la distància respecte a les ciutats que exerceixen el paper de centres de serveis dels pobles del seu entorn.