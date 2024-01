Els treballadors dels hotels i cafeteries de Boí Taüll, Espot i Port Ainé faran vaga per les condicions laborals

detail.info.publicated Redacció detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Els treballadors dels hotels i cafeteries de les pistes d'esquí pallareses d'Espot i Port Ainé, a més de la ribagorçana de Boí Taüll, faran vaga aquest divendres i dissabte per protestar contra l'empresa que gestiona aquests serveis, Aramark Servicios de Catering. Segons han explicat des del sindicat CCOO en un comunicat, l'aturada arriba com a "últim recurs" després de nombroses reunions i una mediació duta a terme al Departament d'Empresa i Treball. Així, denuncien que no hi ha acord en les condicions salarials, que tampoc disposen d'una roba de treball adient a les condicions meteorològiques del Pirineu i que falten mesures de seguretat a l'hora de desenvolupar la feina. Finalment, demanen que s'augmenti l'import del plus de transport.