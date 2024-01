La boira: l'altra cara de l'anticicló que beneficia el sector agrícola de les comarques de Ponent

detail.info.publicated acn

L'anticicló que s'ha instal·lat a Catalunya provoca registres de temperatures excepcionals per l'època superiors als 20 graus a la costa i el Pirineu però al mateix temps afavoreix la presència de boires a les fondalades i sobretot al pla de Lleida. És l'altra cara d'aquesta primavera avançada que es viu a bona part del país menys a Ponent, on les temperatures es mantenen fredes i les hores en que es pot veure el sol són poques. La pagesia celebra que s'hagi instal·lat la boira ja que permet que les finques retinguin la humitat aportada per les pluges que han caigut aquest mes. Així mateix també es retarda la floració dels fruiters, que per anar bé, no hauria de començar fins a mitjan o finals de febrer.

El responsable de la fruita dolça d'Unió de Pagesos, Jaume Gardeñes, explica que els arbres fruiters necessiten moltes hores de fred a l'hivern per tal que es puguin aturar i descansar abans de començar el procés de floració i creixement de la fruita. En aquest sentit, es calcular que els arbres de fruita de pinyol necessiten unes 700 hores de fred, i els de llavor entre 900 i 1.400 en el que es podria qualificar com un "hivern normal". Segons dades de l'estació meteorològica de l'Escola de Capacitació Agrària de Balaguer, enguany sembla que s'acabarà assolint aquests registres i la boira i l'anticicló hi contribueixen en part.

I és que si a Ponent no hi hagués boira, els pagesos es trobarien que la terra s'assecaria novament de forma molt ràpida i els més de 40 litres en pluges registrades aquest gener, ja s'haurien esvaït. En canvi, amb la boira es manté la humitat al terreny i el cereal d'hivern en surt molt beneficiat. De fet, fa una setmana hi havia moltes peticions de reg avançat al canal d'Urgell que després de la pluja de divendres passat ja s'han anul·lat perquè les finques tenen prou aigua. En concret, no caldrà regar fins al març, que és quan es dona el tret de sortida de la campanya de regadiu.

El president d'Asaja a Lleida, Pere Roqué, ha recordat que el fred ha tardat a arribar aquest hivern i fins a mitjan de desembre els termòmetres no van començar a baixar. En aquest sentit, també ha mostrat satisfacció per la persistència de les boires ja que a altres zones de l'Estat on no n'hi ha com Múrcia, es veuen afectats per les elevades temperatures i això acabarà anticipant la floració amb el risc que posteriorment hi hagi gelades tardanes que podrien provocar seriosos danys com els de fa un parell d'anys.

Per tot plegat, el sector desitja que l'anticicló es quedi encara uns dies al país per poder gaudir així dels beneficis hivernals tot i que també és conscient que perjudica en altres àmbits com pot ser en la conducció, ja que es redueix molt la visibilitat. En qualsevol cas, els pagesos mantenen la vista posada al cel i en la necessitat que plogui encara més abans que s'acabi l'hivern i comenci la temporada de reg ja que les reserves als embassaments continuen sent escasses.