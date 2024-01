Mor un veí de Llardecans de 82 anys en una sortida de via en un camí de la localitat

detail.info.publicated Redacció detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Un veí de Llardecans de 82 anys ha mort aquest divendres en sortir de la via la furgoneta que conduïa per un camí que uneix Llardecans i Aitona, segons el Servei Català de Trànsit. Per causes que s'investiguen, el vehicle ha caigut per un talús d'uns tres metres i el seu conductor i únic ocupant ha mort.

Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís de l'accident a les 14.32 hores i fins al lloc han anat dos patrulles de la policia, tres dotacions dels Bombers de la Generalitat i dos ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).