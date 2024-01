El nou espectacle de Teatre Nu obre el cicle musical Tàrrega Sona 2024

Ja és en marxa a Tàrrega el nou cicle d’espectacles musicals organitzat per la Regidoria de Cultura. Teatre Nu va portar ahir divendres fins al Teatre Ateneu la primera proposta del Tàrrega Sona 2024. Es tracta d’Estimadíssims malvats, un repertori de cançons tradicionals arranjades amb sons electrònics que narren un crim real succeït el segle XVIII. Nostàlgia i crònica negra s’uneixen aquí mitjançant la veu de Jordi Vidal, acompanyat dalt l’escenari per Laia Vallès als teclats.

El contrast entre les melodies alegres i les lletres que evoquen la maldat de l’home basteixen un monòleg musical que també destaca per l’escenografia del targarí Llorenç Corbella, dissenyada a base de cordes que envolten els protagonistes. La il·luminació també esdevé essencial per recrear una atmosfera visual tèrbola, potenciada per la dramatúrgia i la direcció de Víctor Borràs.

La programació del Tàrrega Sona 2024, organitzada per la Regidoria de Cultura, continuarà fins al mes de maig aplegant diversos estils com rock, blues, jazz, cant coral, rumba o rap. El divendres 23 de febrer arribarà el torn de la companyia Yllana, que uneix forces amb Töthem Company per crear l’espectacle de percussió Trash. Altres noms són Bewis de la Rosa, la Coral Ramon Carnicer, Xavier Ribalta o Sara Dowling.

Podeu trobar la programació completa a http://www.tarrega.cat/sona.