Bolca un camió de porcs a l'autovia A-2 a Golmés

Un camió que transportava porcs va patir aquest diumenge una sortida de via i va acabar bolcant a l’A-2 al terme municipal de Golmés. Els serveis d’emergències van rebre l’avís quan faltaven uns deu minuts per a les deu del matí. L’accident va tenir lloc a l’altura del punt quilomètric 490, en direcció a Barcelona, quan, per causes que es desconeixen i s’investiguen, el camió va perdre el control a la rotonda de l’enllaç amb l’autovia. A causa del sinistre, els animals van quedar a l’exterior del vehicle, encara que la ràpida actuació del conductor, i també dels efectius dels Bombers, que es van traslladar al lloc amb tres dotacions, van evitar que envaïssin l’autovia i es quedessin al lateral. El camioner va resultar il·lès i algun animal va morir a causa de l’accident, segons fonts dels serveis d’emergències. Fins al lloc també es va traslladar una veterinària per poder comprovar l’estat dels animals i un altre vehicle de l’empresa propietària del camió accidentat va recollir els porcs que estaven en bon estat amb l’ajuda dels Bombers de la Generalitat.

Fins al lloc també es van desplaçar dos patrulles dels Mossos d’Esquadra i no es van registrar incidències en la circulació. Així mateix, el camió accidentat va ser retirat per una grua.A finals del mes de desembre passat, el conductor d’un camió que transportava porcs va resultar ferit lleu després de patir una sortida de via i bolcar a la carretera L-800. Els Bombers de la Generalitat van activar quatre dotacions que van excarcerar el conductor i van ajudar a traslladar els animals cap a un altre camió. Dos dies abans, un camió carregat amb uns 200 porcs havia bolcat a la carretera LP-9221 entre Lleida i Torre-serona. Al novembre va bolcar un altre camió que transportava porcs en el mateix tram de carretera.