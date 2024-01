Les pistes d'esquí del Pirineu, "en bones condicions" malgrat la calor inusual i la falta de precipitació

detail.info.publicated acn detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La calor inusual que té lloc aquest gener i la falta de precipitacions no eviten que les pistes d'esquí del Pirineu estiguin en bones condicions per a la pràctica de l'esport blanc. Ho destaquen els responsables de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) que gestionen estacions com la de Boí Taüll (Alta Ribagorça), on els darrers 3 anys s'han fet inversions per valor de prop de 8 milions d'euros i gràcies a la tecnologia que ha permès produir neu quan ha fet fred, s'ha aconseguit oferir un bon domini esquiable amb una neu de "qualitat". A l'equador de la temporada, el president de FGC, Toni Segarra, diu que va "relativament bé" i són optimistes ja que hi ha molta afluència d'escolars entre setmana i també aficionats al cap de setmana. Segarra ha explicat que malgrat la temporada està marcada per la poca precipitació, fa unes setmanes hi va haver un parell d'episodis amb una borrasca més mediterrània i una altra de més atlàntica que va deixar les estacions del grup "prou innivades" i juntament amb la neu produïda s'ha pogut posar-les en marxa i funcionant amb el 100% de desnivells i percentatges de pistes disponibles d'entre el 50 i el 60%.

En nombre de visitats, Segarra admet que sí que és cert que estan una mica per sota de la temporada passada en aquestes dates tot i que es continua per sobre de la de fa dos anys, per la qual cosa considera que "no és tan mala temporada". En aquest sentit, destaca l'elevat nombre de visitants entre setmana, amb moltes escoles que fan la setmana blanca o estan dins el programa de l'Esport Blanc Escolar. Per Segarra, això és símptoma que l'esquí continua sent un esport important al conjunt del país.

La calor dels darrers dies ha desfet molta de la neu fora pistes i les muntanyes no tenen l'aspecte blanc que haurien de tenir en ple mes de gener. Això no obstant, el bon treball que fan els tècnics i operadors de maquinària de les estacions, que durant la nit i amb la davallada del termòmetre aprofiten per treballar la neu, fan que les pistes estiguin en òptimes condicions bona part de la jornada. Des de FGC s'espera que en uns dies hi torni a haver nevades per tal de garantir la continuïtat de la temporada i millorar els dominis.

Vuit milions d'euros d'inversió a Boí Taüll

Boí Taüll és una estació d'esquí de l'Alta Ribagorça que fa més de 30 anys que es va obrir i durant tot aquest temps ha viscut diversos episodis amb problemes econòmics que a vegades han fet perillar la seva continuïtat. Des de fa 3 anys forma part del grup FGC i en aquest temps s'hi ha fet inversions per valor de prop de 8 milions d'euros. El seu director, David Ros, recorda que són el "motor econòmic i dinamitzador" de la comarca i que calia aquesta inversió per renovar moltes instal·lacions que havien quedat obsoletes. Són coses que es veuen, com la substitució del telecadira que puja a la cota més alta esquiable del Pirineu, el Puig Falcó, a 2.750 metre d'alçada, per un teleesquí més eficient que permet estar operatiu malgrat condicions climatològiques adverses. Però també s'ha invertit en millorar aspectes interns, com la comunicació.

Ara s'està treballant per renovar el contracte programa de cara al 2026 i s'hi incorporaran aspectes com la diversificació de l'oferta perquè aquesta no estigui només centrada en la neu. L'estació està treballant conjuntament amb l'Ajuntament de la Vall de Boí un projecte d'oferta turística de primavera-estiu que ja va arrencar l'any passat amb una oferta de bicis elèctriques. Enguany s'instal·larà una tirolina que permetrà saltar des del Pla de Vaques de l'estació d'esquí i arribar al poble de Boí recorrent penjat d'un cabla una de les distàncies més llargues de l'Estat en aquest model d'experiència d'aventura. Igualment, també es treballa en l'adequació de més circuïts de senderisme, btt i una xarxa de miradors de la Vall, a banda de la promoció del romànic Patrimoni de la Humanitat, la festa de les Falles i la destinació Satarlight.