“President, calen pisos assequibles”

Poder preguntar el que vulguis al president de la Generalitat. Una desena de veïns de Bellpuig van tenir ahir oportunitat de fer-ho, cara a cara amb Pere Aragonès en el marc de la iniciativa Pregunta al president. Es tracta d’un espai de trobada entre la ciutadania i Aragonès que es va estrenar el mes de setembre passat i va celebrar la segona edició al Teatre Armengol d’aquest municipi de l’Urgell.

Aragonès va respondre sobre temes molt diversos preguntes d’aquestes deu persones, que representaven nou col·lectius de Bellpuig. Entre aquestes, van destacar les queixes per l’excés de burocràcia administrativa a què s’ha de fer front per a qualsevol gestió. En aquest sentit, el president de la Generalitat es va mostrar convençut que la “digitalització” que s’està aplicant contribuirà a “accelerar i reduir els terminis”.Amb referència a la sequera, Aragonès va reconèixer que “durant aquests quaranta mesos la pagesia ha carregat amb bona part dels esforços” i va demanar a la ciutadania “consumir productes de proximitat” per ajudar el sector. Així mateix, va fer referència a la necessitat de trobar “noves fórmules de distribució” amb referència a la llei de la cadena alimentària.En el transcurs de la sessió també es va posar sobre la taula la problemàtica de l’accés a l’habitatge. Aragonès va explicar que s’han marcat com a objectiu “construir i comprar 10.000 habitatges protegits” per oferir-los de lloguer. Va comentar també altres iniciatives en l’àmbit rural, com una prova pilot que es porta a terme a les Garrigues Altes i que se centra a habilitar habitatge social per a famílies. Va afegir que des de la Generalitat han exigit a la Sareb que reverteixi immobles per utilitzar-los com a vivenda social.Segons Aragonès, la falta d’habitatge protegit a Cataluya es deu que fa dècades se’n van construir molts però es van posar a la venda, per la qual cosa ara volen limitar-los a lloguer. Quant a les persones grans, va parlar de potenciar els “espais compartits” a tot el territori, ja que l’objectiu és que “tothom pugui envellir dignament i amb la màxima qualitat de vida a prop de la seua gent”. Quant als nens i els joves, va reconèixer que els falta una “mirada crítica”, per la qual cosa va avançar que s’està treballant en un pla per “reforçar la lectura” a fi de “promoure una actitud més crítica”.Finalment, el president va parlar d’energies renovables. Va reconèixer que “en autoconsum hem millorat molt (hi ha 100.000 instal·lacions) però el repte és ara l’autoconsum compartit i les comunitats energètiques”.