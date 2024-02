Rodalies posarà en marxa la RL3 Lleida-Cervera la primera quinzena de febrer

detail.info.publicated EUROPA PRESS

Rodalies posarà en marxa en la primera quinzena de febrer el servei comercial de la nova línia RL3, Lleida-Cervera, amb aturades a Lleida-PirineUs, Bell-lloc d’Urgell, Mollerussa, Golmés, Castelló de Seana, Bellpuig, Anglesola, Tàrrega i Cervera.

La posada en servei, prevista per a aquest dilluns, s’ha ajornat i ara es treballa que "pugui fer-se com més aviat millor i, com a màxim, la primera quinzena de febrer", ha informat la Conselleria de Territori en un comunicat aquest divendres.

La nova oferta incorporarà vuit nous serveis diaris, quatre per sentit entre Lleida i Cervera; d’aquesta forma, la RL3 disposarà de set freqüències per sentit, a les quals cal sumar tres trens de la línia R12 que enllaça el Segrià amb Manresa i Barcelona, per realitzar un total de 10 serveis per sentit entre Lleida i Cervera.

Per posar en marxa aquesta nova línia, la Consellería de Territori i Renfe "han treballat de forma conjunta per millorar el servei de transport ferroviari en l’àmbit de Lleida i rodalies".

Des de Renfe, s’han planificat tots els recursos necessaris per prestar el nou servei, entre els quals destaquen nou personal de conducció, d’intervenció i d’informació --aquests últims s’ubicaran a les estacions de Lleida, Tàrrega i Cervera--, i trens de la sèrie 447 que permetran garantir l’accessibilitat del servei.

A més, s’han dissenyat els nous horaris "per millorar la connexió i la mobilitat dels ciutadans que viuen entorn de les estacions per les quals circula la nova RL3", que quedarà identificada al mapa de Rodalies amb un nou color que permetrà diferenciar-la de la resta de serveis.

Intermodalitat

Les persones usuàries de la RL3 podran desplaçar-se de forma gratuïta fins l’estació Lleida-Pirineus, o des d’aquesta fins la seua estació en aquesta nova línia, si han d’utilitzar els serveis AVE i Llarga Distància de Renfe a la capital lleidatana, gràcies al títol combinat AVE-Larga Distancia+Rodalia.

Aquest bitllet "fomenta la intermodalitat entre serveis ferroviaris evitant la circulació de vehicles privats amb el consegüent estalvi en emissions perjudicials per al medi ambient", afirma el departament.