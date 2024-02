detail.info.publicated acn

S'ajorna l'augment de freqüències de tren entre Lleida i Cervera a l'R12 que havia d'entrar en servei dilluns que ve. Així ho ha avançat 'TV3' i confirmat l'ACN de fonts properes. Els usuaris hauran d'esperar doncs uns dies més per poder disposar de més oferta de trens de Rodalies a Lleida. La setmana passada el Govern va anunciar que el servei incrementaria l'oferta amb 40 noves circulacions setmanals arribant a les 10 diàries entre les dos capitals. A més també es va avançar que la línia passaria a denominar-se RL3 i que l'operació aniria acompanyada d'una estructuració d'horaris per millorar la coordinació de línies i l'intercanvi amb altres trens.

L'ajornament es coneix el dia que el Govern ha reunit totes les conselleries implicades en el traspàs de Rodalies per preparar la comissió mixta amb l'Estat, que s'ha de crear abans de l'estiu. Es preveu que la consellera de Territori i el ministre de Transports es reuneixin entre la segona i la tercera setmana de febrer per definir com es treballarà per fer possible el traspàs.