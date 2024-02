El Conselh Generau d’Aran ha precintat mitja dotzena barbacoes i berenadors en espais naturals i ha suspès de forma temporal les cremes agrícoles per perill d’incendis forestals. L’administració aranesa ha adoptat aquestes mesures seguint indicacions de la Generalitat, després d’una setmana d’inversió tèrmica que va elevar les temperatures per sobre dels 20 graus al Pirineu i per l’escassetat de neu, que facilita la propagació del foc.

Les barbacoes envoltades amb una cinta i cartells que indiquen que estan tancades són una imatge inusual a Aran, i més encara en un mes de febrer. Tanmateix, són el resultat d’un hivern atípic a la Val i al conjunt del Pirineu. El responsable de l’àrea de Medi Ambient del Conselh Generau, Francesc Bruna, va explicar que pistes forestals que acostumen a ser intransitables per la neu en aquesta època de l’any es troben actualment desbloquejades i permeten arribar a barbacoes i berenadors. Així mateix, extensions de boscos que acostumen a mostrar una capa de neu per aquestes dates acumulen actualment fulles seques a terra. Tot això són factors que accentuen el risc en cas d’incendi, va recalcar.Bruna va indicar que la Generalitat va instar el Conselh Generau a aplicar les precaucions corresponents al nivell 2 del pla de protecció Alfa, que correspon a un perill alt o molt alt d’incendis. El Pirineu de Lleida acumula enguany les reserves de neu més escasses en els últims cinc anys, segons dades publicades aquesta setmana per la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE). Això fa possibles incendis en llocs que altres anys estan coberts per la neu.