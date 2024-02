Pla per reactivar els locals buits i dinamitzar el comerç al Pont de Suert

El Pont de Suert impulsa un pla de dinamització comercial i de reactivació dels locals buits. La consultora Focalizza ha dut a terme un treball de camp per tenir un diagnòstic del teixit comercial de la capital de l’Alta Ribagorça i dels establiments que actualment no estan ocupats. L’alcaldessa, Iolanda Ferran, va explicar que també s’encarregarà de definir el “model de futur i un pla de treball”.

Aquesta és una iniciativa de la regidoria d’Hisenda i Promoció Econòmica. L’edil responsable d’aquest àrea, Miquel Solanes, va apuntar que l’objectiu d’aquest projecte és “reactivar” l’economia del municipi. Quant als locals que estan buits, Solanes va apuntar que la reactivació d’aquests espais pot consistir tant en la implantació de nous negocis a la localitat com en l’obertura dels aparadors perquè acullin accions de promoció de la població o propostes culturals.Així mateix, Ferran va assenyalar que aquesta setmana la consultora ha presentat un primer esborrany del pla de dinamització i va avançar que es preveu que estigui llest definitivament entre finals d’aquest mes i principis del vinent. Llavors, l’ajuntament el presentarà a l’Associació de Comerciants i Empresaris del Pont de Suert. El projecte compta amb finançament de la direcció general de Comerç de la Generalitat.L’ajuntament de la capital de l’Alta Ribagorça també optava a ajuts del ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic per desenvolupar un altre pla de dinamització del comerç que preveia mesures com per exemple una plataforma de comandes online o un punt logístic de recollida i enviament de comandes. No obstant, la primera edil del Pont de Suert va assenyalar que el Govern central no els ha concedit la subvenció que havien sol·licitat.