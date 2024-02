Els veïns de Sant Esteve accedeixen a la fi a la banda ampla per l'Observatori del Montsec

La trentena de veïns que resideixen al llarg de l’any a Sant Esteve de la Sarga (amb un cens de 130 habitants) disposen ja de connexió de banda ampla d’internet, que arriba als deu pobles gràcies a la fibra òptica de l’Observatori Astronòmic del Montsec, l’únic edifici del municipi que en disposava des del 2008, on va arribar per atendre les necessitats d’aquest equipament.

L’alcalde, Jordi Navarra, va assegurar que finalment s’ha aconseguit tancar la “fractura digital” i facilitar la vida diària dels veïns que durant l’any viuen al municipi. “Ara la cobertura ja està garantida i arriba a través d’antenes repetidores instal·lades en cadascun dels deu pobles, que el consistori va impulsar fa un any”, va assegurar. Va explicar que la dificultat que presenta l’orografia de Sant Esteve ha estat l’obstacle més difícil perquè arribés la connexió a la xarxa amb les màximes garanties, però l’acord amb l’Institut d’Estudis Espacials de Catalunya (IEEC), gestor de l’Observatori, i una empresa tecnològica que va decidir apostar-hi ha permès encarar amb èxit el desplegament definitiu. Va avançar que l’empresa que s’encarrega de possibilitar la connexió és la lleidatana Vunkers, que ja ha aconseguit els primers clients. Ara els veïns poden connectar-se rapidíssim gràcies a la xarxa local de fibra òptica que hi ha en cadascun dels pobles.Navarra va explicar que els treballs per desplegar els repetidors i el cablatge es van dur a terme fa més d’un any i ara, “finalment, disposem de la connexió de banda ampla”. Aquests treballs van comptar amb una inversió de 100.000 euros finançats pel Puosc. Per al primer edil, aquesta nova connexió “dona vida” al municipi. “Hi ha veïns per a qui l’eina necessària per poder viure aquí és una bona connexió, fins i tot més important que l’ordinador, i no només per al seu negoci, sinó per als del seu entorn”. També un altre dels sectors que es beneficien de la millora de les telecomunicacions serà la ramaderia. “Gràcies a la banda ampla, tenim l’oportunitat de geolocalitzar bestiar, sobretot quan són en zones de difícil accés o hi ha previsió de mal temps. Això proporciona qualitat de vida i és un gran pas.” Va afegir que la majoria de gestions ramaderes es fan de manera telemàtica, des dels censos de les explotacions fins a les guies de transport. “És un salt important i qualitatiu que ens dona aire i permet, d’alguna manera, frenar la despoblació en un poble molt disseminat”, va assenyalar. “Som pocs veïns i amb diferents professions i ja podem disfrutar dels mateixos serveis tecnològics en poblacions més grans o fins i tot ciutats”, va concloure.

14 milions per al desplegament de fibra òptica en pobles de Lleida

La Diputació va desencallar el setembre passat el desplegament de la xarxa pública de fibra òptica que promou al costat de la Generalitat, amb la previsió de licitar la instal·lació de 116 km de cables. Un concurs que va arribar amb tres anys de retard per dificultats tècniques i administratives. Aquest projecte, redactat per Localret, suposarà una inversió de 14 milions d’euros. La corporació preveu estendre aquest any la fibra fins a una trentena de pobles del Segrià, les Garrigues, el Pla d’Urgell, la Segarra i l’Urgell. La pràctica totalitat d’aquests 116 km de fibra, que aniran soterrats, transcorreran per carreteres que són de titularitat de la Diputació, malgrat que en alguns casos passaran per vies municipals o de la Generalitat. Mentre que l’ens provincial encara ha de començar la seua part de desplegament de la banda ampla, la Generalitat va iniciar la seua fa anys i ha arribat a desenes de poblacions. Enguany preveu portar la seua xarxa fins a aproximadament 70 pobles de Lleida. La Generalitat ja ha connectat totes les capitals de comarca de Lleida excepte el Pont de Suert.