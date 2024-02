L'augment de trens entre Lleida i Cervera començarà aquest dijous

detail.info.publicated Redacció detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L'ampliació del servei de trens de Rodalies entre Lleida i Cervera es posarà en marxa aquest dijous. Segons han anunciat Renfe i FGC, la nova RL3 incorpora vuit nous serveis diaris, quatre per sentit entre les capitals del Segrià i la Segarra amb parada a Bell-lloc d'Urgell, Mollerussa, Golmés, Castellnou de Seana, Bellpuig, Anglesola i Tàrrega. El Govern va anunciar fa dos setmanes que l'ampliació del servei començaria el dia 5 però divendres es va ajornar sense una data concreta. Finalment, serà dijous i està previst que la consellera de Territori, Ester Capella, faci el trajecte entre Cervera i Lleida de les nou de matí.

Per posar en marxa aquesta nova línia, el Departament de Territori i Renfe han treballat de forma conjunta per millorar el servei de transport ferroviari a l'àmbit de Lleida i les seves rodalies. Aquesta primera fase serà una realitat dijous però es continua treballant per planificar noves actuacions en el servei de rodalies a Lleida. La previsió és que a partir del segon trimestre també es dupliqui el servei fins a Manresa.

Des de Renfe s'han planificat tots els recursos necessaris per prestar el nou servei previst a la línia RL3. Entre aquests, destaquen nou personal de conducció, d'intervenció i d'informació. Aquests últims s'ubicaran a les estacions de Lleida, Tàrrega i Cervera. Es cobrirà amb trens de la sèrie 447 que han de permetre garantir l'accessibilitat del servei. A més, s'han dissenyat nous horaris per millorar la connexió i la mobilitat dels ciutadans que viuen al voltant de les estacions per on circula la línia.