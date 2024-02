Alcarràs cobrarà tres milions d'euros per acollir 656 hectàrees de panells solars

L’ajuntament d’Alcarràs espera cobrar almenys tres milions d’euros per atorgar llicències d’obres a les vuit grans centrals solars que Solaria i Ignis promouen al seu terme municipal. Les dos empreses han començat a tramitar davant del consistori els permisos per construir-ne set, mentre que una altra espera el vistiplau urbanístic de la Generalitat. Es preveuen en terrenys annexos entre si a la zona de Montagut i, una vegada acabades, suposaran l’extensió més gran de plaques fotovoltaiques de Catalunya, amb un total de 656 hectàrees.

L’equip de govern municipal de Junts i ERC ja ha començat a elaborar plans sobre com invertir els diners que ingressarà quan emeti els permisos d’obres i les empreses acudeixin a retirar-los (vegeu el desglossament). Tanmateix, tardarà un temps a gastar-los. L’alcalde, Gerard Companys (Junts), va explicar que la quantia final de l’impost s pot reduir al final de les obres, si els promotors rebaixen la inversió necessària per construir les centrals solars. En aquest sentit, va indicar que les empreses podrien fer servir plaques fotovoltaiques més eficients, que requeririen menys unitats per arribar a la potència prevista de 50 megawatts (MW) per a cada planta. Entre totes sumaran 400 MW. Si els projectes s’executessin sense canvis, l’impost d’obres superaria els tres milions que ara calcula el consistori.A l’espera d’establir l’import final de les obres i de l’impost, l’ajuntament prepara el pressupost municipal per a aquest 2024 sense incloure la previsió d’aquests ingressos extraordinaris, ni tampoc les obres que pretenen impulsar amb els diners. Es preveu que les obres d’aquestes centrals solars puguin començar els propers mesos, després de diversos anys de tramitació.

Projectes per a un nou pavelló i reparacions en camins rurals

La construcció d’un nou pavelló esportiu i reparacions en camins rurals són dos projectes a què l’ajuntament d’Alcarràs vol destinar diners obtinguts per les llicències d’obres de les vuit centrals solars de Solaria i Ignis. A això s’hauran de sumar els anys següents altres ingressos per aquestes instal·lacions, com per exemple l’impost de béns immobles. Això pot suposar un important impuls en el capítol d’inversions d’aquest municipi del Segrià, el pressupost total del qual de l’any passat va ascendir a uns 14 milions d’euros.Les quatre centrals solars que promou Ignis són les de Rabilargo Solar, Rascón Solar, Rufete Solar i Jilguero Solar, totes autoritzades. Per la seua part, Solaria ha completat el procés d’autorització de les de Volans Solar 1 i 2, així com la de Juno Solar 1, mentre que Juno Solar 2 segueix en tramitació, segons dades de la Generalitat de Catalunya.