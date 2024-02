Mor un veí de Cervera en un accident laboral a Guissona

Un veí de Cervera de 44 anys va morir ahir al matí en un accident laboral a Guissona. El sinistre es va produir a l’empresa bonÀrea i els Mossos d’Esquadra s’han fet càrrec de la investigació. Es tracta de la segona víctima mortal en un sinistre de treball en menys d’una setmana a les comarques de Lleida.

L’accident es va produir a primera hora del matí a l’interior de l’empresa, al carrer Tapioles, quan, per motius que s’investiguen, un home que conduïa un carretó va xocar contra una paret, donant-se un fort cop al cap que li va provocar la mort. Pel que sembla, el vehicle va patinar en un pendent. El difunt era un veí de Cervera de 44 anys. Fins al lloc del sinistre van acudir diverses patrulles dels Mossos d’Esquadra i ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). Així mateix, la policia catalana va posar els fets en coneixement del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Cervera i del departament d’Empresa i Treball, d’acord amb els procediments habituals en accidents laborals amb víctimes mortals.

Divendres passat va morir un temporer de 51 anys a l’electrocutar-se quan podava al Poal

És el segon accident laboral mortal de l’any que es registra a les comarques de Lleida. Divendres passat va morir un temporer de 51 anys al rebre una descàrrega elèctrica d’alta tensió quan podava uns arbres en una empresa agrícola del Poal. Pel que sembla, va tocar un cable d’alta tensió. Els serveis d’emergències no van poder fer res per salvar-li la vida i va morir al lloc. L’any passat, entre gener i novembre es van registrar un total de 5.901 accidents laborals, la qual cosa implica una mitjana de 18 sinistres per dia, segons les dades del ministeri de Treball. Del total, 5.841 van ser de caràcter lleu i 47 de caràcter greu. Va haver-hi 13 morts. Així mateix, hi va haver 620 casos in itinere (durant el desplaçament al lloc de treball), quatre dels quals mortals.