Quatre de cada deu municipis tancaran amb clau els contenidors de la brossa

Quatre de cada deu municipis de Lleida instal·laran a partir d'aquest any contenidors d'escombraries amb clau, que només s'obren identificant-se amb una targeta personal o amb una aplicació per a mòbils. Aquest sistema per augmentar el reciclatge s'implantarà en almenys 97 localitats, mentre que en 92 aposten per la recollida porta a porta.

Almenys 97 municipis de Lleida, quatre de cada deu, tancaran amb clau els seus contenidors d’escombraries. Els veïns d’aquestes localitats s’hauran d’identificar amb una targeta, un clauer personal o una app per a telèfons mòbils per poder obrir-los. Aquest sistema pretén augmentar la recollida selectiva i reduir els costos milionaris de llançar residus sense separar als abocadors. La seua popularitat s’ha disparat en els últims mesos a les comarques lleidatanes, fins al punt que les poblacions on es preveu implantar-lo superen ja les 92 que ja apliquen o preveuen adoptar la recollida porta a porta.

La Mancomunitat d’Escombraries de l’Urgellet prova des d’aquesta setmana a la Seu contenidors amb pany per a residus orgànics i no reciclables (fracció resta). És el primer pas abans de desplegar-los en 10 municipis més del nord de l’Alt Urgell. Per la seua part, la Mancomunitat Gestió de Residus Meridional pretén instal·lar-los a les 8 localitats del sud. Esperen fer-ho quan entri en servei la nova concessionària, que recollirà els residus de tota la comarca. També els consells del Segrià, la Noguera, el Solsonès i la Cerdanya, així com el Conselh d’Aran, han anunciat en els darrers mesos la intenció d’aplicar aquest sistema, si bé amb importants diferències entre territoris.La Noguera espera tancar amb clau tots els contenidors tret dels de vidre. Ho farà a tots els municipis tret de Balaguer, on el pressupost de la Paeria inclou una partida per comprar-los. Al Segrià, el consell va reunir dimarts representants dels 15 pobles que recullen les escombraries amb illes de contenidors per explicar que els de la fracció orgànica, fracció resta i envasos s’obriran amb claus electròniques. L’ens comarcal traurà a concurs aquest any aquesta nova recollida de residus a Aitona, Albatàrrec, Alcanó, Alcoletge, Alfés, Almacelles, Alpicat, Benavent, Gimenells, Rosselló, Torre-serona, Torrefarrera, Torres de Segre, Vilanova de la Barca i Vilanova de Segrià.Un cas diferent és el del Solsonès, on el consell ha optat per aquest sistema després de descartar la recollida porta

Premi per utilitzar més els contenidors de recollida selectiva que el gris

Els contenidors amb clau han elevat el percentatge de recollida selectiva per sobre del 70% a localitats on els han instal·lat. L’Agència de Residus de Catalunya (ARC) creu que això és a causa que “els usuaris, al saber-se identificats amb la seua clau, són més conscients de la seua responsabilitat i ho fan millor”. A això se suma l’incentiu de rebaixes en el rebut de les escombraries a qui separi correctament. Per determinar qui ho fa i qui no, es demana als usuaris que s’identifiquin tant a l’utilitzar els contenidors amb clau com els que no la tenen. L’ARC va explicar que “la bonificació o la penalització es decideix pel nombre de vegades que s’utilitzen els diferents contenidors”. L’ens de la Generalitat va puntualitzar que el sistema porta un còmput de cada vegada que es tiren les escombraries, en el qual cada identificació en els de recollida selectiva suma punts per a una bonificació, mentre que penalitza un ús majoritari del contenidor gris.El gerent de la Mancomunitat de l’Urgellet, Jordi Vilaró, va afirmar que els únics residus que no s’haurien de tirar cada dia als contenidors amb clau de la Seu “són els no reciclables”. Va apuntar que els que van al contenidor gris no haurien de superar el 50% de la suma de la resta: paper i cartró, vidre i envasos. Tanmateix, va recalcar que “no existeix un màxim” en el nombre de vegades que poden tirar-se escombraries al contenidor de la fracció resta. Vilaró va respondre així a publicacions que han aparegut aquesta setmana a les xarxes socials, que suggereixen que les escombraries no reciclables no poden tirar-se cada dia a la Seu.

«Estic satisfeta, no costa tant fer les coses bé»

Anna Sánchez, veïna de la Seu d’Urgell i propietària de la perruqueria Wendy’s Hairdressing, es mostra satisfeta amb la implantació dels nous contenidors amb pany i clau i fa una crida a la ciutadania a “anar tots a l’una” per millorar la recollida selectiva d’escombraries al municipi. “Ja fa anys que reciclo i de la fracció resta ja generava una bossa a la setmana, o sigui, que continuaré igual”, va dir. “No costa tant fer les coses bé”, sentencia.En aquests primers dies, tècnics de la Mancomunitat de l’Urgellet han recollit una mitjana de 15 bosses d’escombraries fora dels nous contenidors. L’entitat espera que la situació es normalitzi d’aquí a uns tres mesos. Altrament, apunta a la possibilitat d’obrir les bosses abandonades per provar d’identificar els infractors. S’ha enviat un fullet a les famílies que encara no han recollit el clauer ni han donat d’alta l’app que permet obrir els contenidors per animar-los a fer-ho, i fins i tot els ha donat l’opció que el personal acudeixi a les seues cases a entregar-los-els. Un total de 750 famílies, de les 1.081 que participen en la prova pilot, ja disposen de la identificació. També han rebut un pamflet amb tota la informació sobre el nou sistema de recollida d’escombraries.