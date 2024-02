Tractors mantenen les carreteres calentes davant d'una setmana “clau” en la negociació

Els tractors van mantenir ahir les marxes a les carreteres davant d’una setmana que els agricultors i ramaders van definir com a “clau” per a l’avenç de les negociacions amb les administracions. De fet, hi ha pagesos que defensen una mobilització contínua fins que no s’aconsegueixi una solució per a la crisi que travessa el sector davant de problemes com per exemple l’elevada burocràcia o uns costos disparats.

Durant la tarda d’ahir hi va haver talls de carreteres i marxes lentes a l’Urgell, la Noguera, el Solsonès i el Pallars Jussà.

A la primera comarca desenes de tractors van col·lapsar la C-53 entre Anglesola i Tornabous. La marxa va començar a les 17.00 hores i al cap d’uns 40 minuts els manifestants ja ocupaven els dos sentits de la via entre els tractors que arribaven a Tornabous i els que tornaven cap a Anglesola.

Per la seua part, agricultors d’Artesa de Segre van marxar cap a Agramunt i van tallar la C-14 a l’encreuament de Montfalcó. A la capital del Sió també van tancar l’L-303. Al Jussà hi va haver protestes a la C-13 i al Solsonès es van centrar en la C-55. Les protestes van coincidir amb l’operació tornada del cap de setmana i van causar retencions. Divendres també van tancar carreteres d’accés al Pirineu.

Per avui s’han programat talls a l’A-2 a Alcarràs, l’A-22 a Almacelles i l’N-240 a Torregrossa. També estan previstes mobilitzacions a la Portella, a la C-14 a Nalec i a la C-53 a Anglesola.

D’altra banda, Unió de Pagesos ha convocat a Catalunya una mobilització per demà i el dia 21 portarà les protestes a Madrid.

Per un altre costat, ahir a última hora de la tarda es va constituir a Castelldans la Plataforma Pagesa, que sorgeix de la Plataforma 6F que va liderar les protestes de dimarts de la setmana passada. Alguns assistents a la reunió van mostrar el seu malestar amb els sindicats agraris.

D’altra banda, el Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya (COGAC) considera que els agricultors estan sotmesos a una normativa “molt estricta” que perjudica el marge de benefici. Els gestors han constatat un control “excessiu” entorn de la traçabilitat del producte, l’obligatorietat d’una formació contínua i també subratllen la dificultat per tramitar subvencions.