Ferida una dona al caure-li un fanal a sobre pel vent a Mollerussa

Els Bombers van abalisar ahir la zona per la caiguda d’un arbre a l’INS Ronda de Lleida. - JORDI ECHEVARRIA

Una dona va resultar aquest dilluns ferida al caure-li a sobre un fanal a causa del fort vent a Mollerussa. Els serveis d’emergències van rebre l’avís quan faltaven pocs minuts per a les quatre de la tarda que una persona era a terra a causa de la caiguda d’un fanal a la carretera de Miralcamp. Fins al lloc es van activar dos dotacions dels Bombers així com una ambulància del SEM, que va evacuar l’afectada, de 40 anys i veïna de Mollerussa, al CAP de la capital del Pla d’Urgell. Fonts pròximes van assenyalar que la dona, que anava acompanyada d’una altra persona que va resultar il·lesa, va rebre l’impacte a l’esquena. L’incident va tenir lloc quan a la zona es van registrar ratxes de vent. Els Bombers van assenyalar que van sanejar el peu del fanal, van abalisar la zona i van precintar els cables elèctrics.

En total, el telèfon d’emergències 112 va atendre una desena de trucades durant la jornada d’ahir a les comarques lleidatanes pel vent, la majoria a la comarca del Segrià, però també a la Noguera, les Garrigues i el Pla d’Urgell. A Lleida ciutat, els Bombers van abalisar un arbre de grans dimensions que va caure sobre una tanca pròxima a l’INS Ronda, al carrer d’Henri Dunant. També van actuar en un sanejament de façana per la caiguda de vidres en un immoble de l’avinguda Blondel i per una barana a punt de caure a la via pública al carrer Ramon Soldevila.

Segons el Meteocat, les ratxes màximes de vent van marcar els 87,1 km/hora a Alguaire mentre que a Lleida ciutat les màximes van ser de 67 km/hora. A les cotes altes del Pirineu, les ratxes també van ser fortes. Les previsions apuntaven que el vent afluixaria a la nit i per avui no hi havia cap avís d’alerta.