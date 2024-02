Les famílies dels agents rurals assassinats a Aspa encara no han estat indemnitzades

detail.info.publicated Redacció detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Set anys després del doble crim, les famílies dels dos membres els Agents Rurals assassinats a Aspa encara tenen pendent rebre la major part de la indemnització. L’Audiència de Lleida va condemnar el caçador a 45 anys de presó i a indemnitzar les famílies amb un milió d’euros, dels quals la companyia d’assegurances Mussap havia de respondre, per l’assegurança de caça, fins al límit de 300.000 euros. El condemnat es va declarar insolvent i les famílies van seguir amb els tràmits legals per reclamar les indemnitzacions. Per això, van interposar una reclamació patrimonial a la Generalitat perquè pagués la quantia pendent, ja que consideren que és responsable subsidiàriament del que va passar. Fa més d’un any que esperen que el TSJC resolgui el seu recurs, després que la Generalitat s’oposés al pagament.